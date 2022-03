Geschäftsjahr 2021 Trotz Corona: Zuger Ferienanbieter Hapimag steigert Gästezahlen Der Zuger Ferienanbieter ist auf Erfolgskurs, das Geschäftsmodell bewährt sich weiter. Bezüglich Aktiengeschäfts gibt es Neuigkeiten.

Der Hapimag-Hauptsitz in Steinhausen. Archivbild: Boris Bürgisser

Der 1963 gegründete Zuger Feriendienstleister Hapimag mit Sitz in Steinhausen kann für das Geschäftsjahr 2021 ein solides Ergebnis mit schwarzen Zahlen präsentieren – dies trotz des Lockdowns und der Reisebeschränkungen zu Beginn des Jahres. Dies schreibt das Unternehmen in seiner aktuellsten Mitteilung. Das Betriebsergebnis 2021 beträgt 8,9 Millionen Euro, das konsolidierte Jahresergebnis 4,8 Millionen.»

CEO Hassan Kadbi

Die Gründe für dieses erfreuliche Resultat sind gute Gästezahlen, ein starkes Engagement unseres Teams sowie ein gezieltes Kostenmanagement», sagt CEO Hassan Kadbi. Hapimag musste bis Anfang Juni 2021 einen Grossteil seiner Ferienresorts geschlossen halten, wegen anhaltender Reisebeschränkungen und Lockdowns in Europa.

Treue Kundschaft und kooperatives Geschäftsmodell

Danach zog die Nachfrage stark an: Von Juli bis Oktober waren die Ferienwohnungen in den Hapimag-Resorts im Durchschnitt zu mehr als 80 Prozent ausgelastet. «Das verdanken wir einer treuen Kundschaft und unserem kooperativen Geschäftsmodell», so Kadbi weiter. Insgesamt sind die Gästezahlen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um mehr als einen Drittel gestiegen.

Das Sharing-Economy-Geschäftsmodell von Hapimag sei krisensicher, so Kadbi. Gewinne würden bei Hapimag nicht ausgeschüttet, sondern bleiben im Unternehmen und werden reinvestiert. Das Unternehmen hat neu einen digitalen Marktplatz für Hapimag-Aktien lanciert, über den die Mitglieder von anderen Mitgliedern Aktien erwerben können.» Zudem ist es neu für Interessenten möglich, direkt über den digitalen Marktplatz Aktien zu erwerben. Dies ist ein wichtiger Grundstein für unsere zukünftige Kundengewinnung», schliesst Hassan Kadbi.

Weiter wurden 19 Hapimag-Resorts kürzlich von der Bewertungsplattform HolidayCheck mit einem Special Awards ausgezeichnet. Das sind vier mehr als im Vorjahr. Das bedeutet, dass diese Ferienresorts laut Gästebewertungen zu den Top-Ten-Adressen ihrer Region gehören. (fae)