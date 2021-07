Happy End Vermisste Frau aus Baar ist wieder aufgetaucht Die Zuger Polizei hat am Freitag um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau gebeten. Die Vermisste ist in der Zwischenzeit wohlauf wieder aufgetaucht.

Seit Donnerstag wurde in der Gemeinde Baar eine 62-Jährige vermisst. Die Frau wurde zuletzt am Abend des 29. Juli 2021 um zirka 18.30 Uhr an ihrem Wohnort in der Gemeinde Baar gesehen. Seither fehlte von ihr jede Spur.

Am Freitagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr ist die Vermisste in der Gemeinde Steinhausen gefunden worden. Wie die Zuger Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, ist die Frau wohlauf.

Die genauen Hintergründe ihres Verschwindens werden nun durch die Zuger Polizei abgeklärt. (haz/stg)