Vereine/Verbände Hauptbot der Letzibuzäli Die 38 Hauptversammlung der Zunft der Letzibuzäli fand im Schnitz und Gwunder in Steinhausen statt.

Ja, die 38. Versammlung im 39 Jahr. 2021 fand kein Hauptbot statt. Wegen Corona. Somit schreitet die Zunft auf die 40ig zu. Die Zunftfamilie erschien sehr zahlreich. Zunftmeister Richi Rüegg leitete seine «letzte» Versammlung. Er ging die Traktanden sehr zügig und straff durch. Wegen der Absage von der Fasi 22 im letzten Moment fiel der Rückblick vom Zunftmeister kurz und bündig aus. Er bedankte sich aber bei allen Mitgliedern für Ihr Einsatz neben der Fasnacht.

Aber wir sind frohen Mutes und packen die Fasi 23 an. Nach ca. 10-Jahre, als Zunftmeister, gab Richard «Richi» Rüegg seinen Rücktritt bekannt. Lieber Richi, herzlichen Dank für dein Engagement für die Zunft während den über 10 Jahren. Bei Standing Ovation und langem Applaus verabschiedete die Zunft Richi.

Nachfolger wird Zermonius Jürg Messmer

Lieber Jürg, für dein neues Amt wünschen wir Dir alles Gute. Ebenfalls neu in den Vorstand wurde André Odermatt als Zermonius «Vizepräsident «gewählt. Der Rest des Vorstandes wurde mit einem kräftigen Applaus wieder gewählt. Die neuen Einritte überwiegen die Ausritte, so dass wir neu gestärkt auf die Fasi 23 zusteuern können.

Der 11.11. steht schon vor der Tür. Eröffnung der Fasi von Zug ist traditionsweise im Pulverturm Zug. Um 11.11Uhr wird das neue Oberhaupt für die Fasi 23 bekanntgegeben. Die Inthronisation vom neuen Oberhaupt findet am 07.01.2023 statt. Wieder findet die Inthro im Casino in Zug statt. Mit einem tollen Showprogramm und kulinarische Leckerbissen. Der absolute Höhepunkt der Fasi 23 ist unser Umzug, im Herti am 18.02.2023. Nach dem Umzug treffen sich alle noch an der Lebuzenmeile, die von der Gruppierung Lürisch-Koreckt organisiert wird. Das Motto Fasnacht 23 ist Ferien. Lassen wir uns überraschen bei Strand Sonne und Liegestuhl. Natürlich gibt’s auch Guggen Auftritte. Weitere Infos findet man unter www.lebuz.ch

Nach der GV wurde noch ein Nachtessen serviert.

Herzlichen Dank dem Team vom Schnitz und Gwunder. Der Vorstand bedankt sich bei allen beteiligten mit einem dreifachen: Lebuz Lebuz Lebuz

Für die Zunft: Alex Odermatt