Leserbrief Hauptsache man fühlt sich moralisch gut «Dieser Makel bleibt hängen – zu Recht», Kommentar auf der Frontseite vom 14. Dezember

Der Kommentar von Daniel Zulauf betreffend dem UBS-Urteil in Frankreich ist für mich reiner Populismus, der dem Zeitgeist vieler Linker zuträgt, aber inhaltlich nicht viel liefert. Wenn etwas peinlich ist, dann ist es das Verhalten der französischen Justiz. Gemäss Artikel gibt das Strafmass «den Eindruck einer gewissen Beliebigkeit» und auch die Beschlagnahmung der Kaution sei «ein sehr merkwürdiger Entscheid». In einem normalen Verfahren gilt «in dubio pro reo», und man kann ja nicht das Strafmass 1000-mal verringern, wenn die Beweislast genügend ist.

Wieso das Urteil aber jetzt für die Schweiz peinlich sein soll, beschreibt der Kommentator nicht. Ich bin viel im Ausland und habe dort auch während Jahren gearbeitet. Während all dieser Jahre habe ich nur Bewunderung, ja sogar ein bisschen Neid, für das Geschäftsmodell unserer Banken gespürt. Des Weiteren fällt mir bei den Kritikern der Schweizer Banken auf, dass man zwar gerne an den Erträgen partizipiert, sich beim Geschäftsmodell aber moralisch echauffiert. Habe ich jemals einen linken Politiker oder Journalisten gehört, der verlangt, dass die 35 Prozent Verrechnungssteuer an die Domizilländer der Schwarzgeld-Kunden zurückgezahlt werden müssten? Diese wurden nämlich von den Kunden aufgrund ihres Status nie zurückgefordert und landeten bei der eidgenössischen Steuerverwaltung, und dies während Jahrzehnten, wahrscheinlich im Milliardenbereich.

Und last, but not least müsste sich der Kommentator auch mal fragen, was sich denn jetzt gebessert hat, seit die Banken den automatischen Informationsaustausch für Ausländer eingeführt haben. Alles, was ich weiss, ist, dass Tausende ihre Arbeitsstelle in der Schweiz verloren haben. Aber das ist den Kritikern der Banken natürlich egal, und was kümmert einen schon die Arbeitsplatzsicherheit der anderen. Hauptsache man fühlt sich moralisch gut.

Stefan Betschart, Cham