Chamer Kickboxerin auf Erfolgskurs: Shana Hegglin gewinnt den EM-Titel Die Chamerin Shana Hegglin ist Amateur-Europameisterin im Nachwuchs. Sie gewann ihren Kampf an der Fight-Night in Frauenfeld mit eindeutigem Richterurteil.

Shana Hegglin (Mitte) ist Amateur-Europameisterin im Nachwuchs-Kickboxen.

(bier/pd) Shana Hegglin gewann ihren Kampf an der Fight-Night in Frauenfeld mit eindeutigem Richterurteil (29:27, 29:27, 30:27). Damit hat sich das intensive Training gelohnt. Hegglin wurde von ihrem Vater Roland Hatt gut eingestellt. Dieser war einst der Trainers des mehrfachen K1-Weltmeisters Janosch Nietlispach. Der Chamer, der kürzlich nach zwei Jahren Pause ein siegreiches Comeback feierte, trainierte auch neben Hegglin und Co. im Phoenix-Kampfsport-Gym in Steinhausen.

Das gilt auch für Pablo Bomba, den zweiten Schützling von Roland Hatt, der in Frauenfeld um einen Titel boxte. Er gewann den Titel des Schweizer Amateurmeisters und vereinigte ebenfalls alle Punktrichterstimmen auf sich (29:26, 29:26, 30:25). Bomba erreichte mit Niederschlägen, dass sein Gegner zweimal angezählt wurde.