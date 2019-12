Heimeliger Heiligabend für jedermann Auch dieses Jahr findet die traditionelle Zuger Wiehnacht im Gasthaus Rathauskeller in Zug statt.

Graziella Christen Terrani und Stefan Meier laden an Heiligabend zur Zuger Wiehnacht in den Zuger «Rathauskeller». Bild: Stefan Kaiser (Zug, 18. Dezember 2018)

Seit bereits 35 Jahren bildet die Zuger Wiehnacht am Heiligabend in der Altstadt einen Treffpunkt für Menschen, die gemeinsam feiern wollen. Auch am kommenden 24. Dezember ist im Gasthaus Rathauskeller ab 19 Uhr die gemütlich hergerichtete Stube offen.

«Die Gäste werden mit einer kostenlosen, währschaften Suppe und Gebäck verwöhnt», kündigt Graziella Christen Terrani an, die den Anlass jeweils gemeinsam mit vielen Helferinnen und Helfern organisiert. Die Tische seien jeweils mit Nüssen, Äpfeln, Orangen und Süssigkeiten dekoriert, die man natürlich auch essen dürfe. «Nur für alkoholische Getränke muss an diesem Abend bezahlt werden.»

Gemeinsames Baumschmücken

Neben den weihnachtlichen Delikatessen liegt auch Bastelmaterial bereit, farbige Bänder und Folien, aus denen man während des Abends Dekorationen für den Weihnachtsbaum basteln kann, der auf dem Fischmärt beim Zytturm bereit steht. Gesponsert wird er von der Korporation Zug. «Um 22 Uhr schmücken wir den Baum», erzählt Christen Terrani. «Danach singen wir gemeinsam Weihnachtslieder.» Das Baumschmücken, Kerzenanzünden und anschliessende Singen der alten Weihnachtslieder in der Zuger Altstadt sei für viele Menschen ein ergreifendes Ereignis, betont Christen Terrani.

Start in den Achtzigerjahren

Der Anfang der Zuger Wiehnacht geht zurück auf die frühen Achtzigerjahre. «Es herrschte der Abbruch- und Neubauboom, und es war die Zeit der Jugendunruhen», erinnert sich die engagierte Organisatorin, die im vergangenen Februar zur Zugerin des Jahres gewählt wurde. «Zug war am Heiligabend nach 18 Uhr eine verstummte Stadt mit verschlossenen Gasthaustüren. Kein Lokal war mehr öffentlich zugänglich.» Für ein paar Zugerinnen und Zuger sei das der Grund gewesen, die Zuger Wiehnacht ins Leben zu rufen. Im Altstadtbereich sollte mit Freiwilligen ein Lokal geöffnet werden, wo friedliches Zusammensein möglich sein würde für all jene Menschen und Familien, die nicht zu Hause feiern könnten oder wollten. Im Gasthaus Rathauskeller wurden sie fündig.

«Die Wirte konnten sich für unsere Idee erwärmen», erzählt Christen Terrani.

Zur Idee gehörte auch das Bekanntmachen der Zuger Wiehnacht in der Stadt. So entstand das von Christian Bisig gestaltete Plakat, das jährlich mit aktuellen Hinweisen ergänzt wird.