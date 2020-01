Herausgepickt: Der rote EVZ siegt im Osten Auch in Österreich gibt es einen EVZ – und der ist auf Meisterkurs.

Ein EVZ-Puck, der rot glänzt. Stefan Kaiser (23. Dezember 2019)

Eine Fusion zwischen dem EV Zug und den ZSC Lions? Der EV Zeltweg aus dem österreichischen Bundesland Steiermark zeigt, wie eine solche Symbiose visuell aussehen könnte. Ob die rote Farbe daher rührt, dass die Gemeinde mit 7066 Einwohnern bei der letzten Landtagswahl wie auch bei der österreichischen Nationalratswahl den Sozialdemokraten entgegen dem Trend die Treue gehalten hat, ist nicht verbrieft.

Hingegen ist eine Tatsache, dass die EVZ Murtal Lions in der Elite-Liga der Steiermark mit 24 Punkten aus zehn Spielen den 1. Platz belegen. Beim Auswärtsspiel am Wochenende gegen Frohnleiten führte die Mannschaft zur Spielhälfte mit 4:1. Die Partie ist dann wegen zu starken Nebels abgebrochen worden. Der EVZ bleibt aber auf Meisterkurs – in der Steiermark.