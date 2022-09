Herausgepickt Marie war da – und doch nicht Unser Redaktor schreibt über die vermeintliche Rückkehr des legendären Chamer Papieribähnlis. Raphael Biermayr Drucken Teilen

Potemkinsche Dörfer: Das Papieribähnli in Form einer Kulisse auf dem Chamer Festplatz. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. September 2022)

Am Zug Fäscht hat die Gemeinde Cham eine Legende aufleben lassen: Marie, besser bekannt als das Papieribähnli. Von weitem konnte man den Eindruck gewinnen, dass die ehemalige Rangierlokomotive der Papierfabrik tatsächlich auf der Rössliwiese stand. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Kulisse.

Das gab manchen auf dem Chamer Ausstellungsplatz am Samstag Anlass zu bitterem Schwelgen. Denn das 1920 erstmals für die Papierfabrik eingesetzte Bähnli gehörte jahrzehntelang zum Dorf. Selbst wenn seine Fahrten den – ohnehin selten flüssigen – Verkehr auf der Zugerstrasse für ein paar Augenblicke zum Erliegen brachten.

Mit der Umstellung von Papierherstellung auf Menschenhaltung auf ihrem Gelände hatten die Konkursverwalter der Papierfabrik keine Verwendung mehr für die gelbe Lokomotive und verschenkten sie. Im Sommer 2014 unternahm sie – auf einem Tieflader festgezurrt – ihre letzte Fahrt durch Cham.

Wie geht es Marie? Aus den Plänen, sie in eine Museumsbahn zu integrieren, wurde nichts. Jahrelang stand sie auf einem Abstellgleis, ehe 2021 ein Liebhaber aus Sulgen TG sie kaufte, bei dem die Lokomotive heute Rangierarbeiten verrichtet. Er lässt ausrichten, dass es ihr gut gehe, sie jedoch eine Revision nötig habe, für die das nötige Kleingeld jedoch fehle.

Die Organisatoren des Chamer Platzes am Zug Fäscht erwogen übrigens, das Bähnli dafür zurückzuholen. Doch sie war anscheinend zu gewichtig für die Rössliwiese. Man kann es als Sinnbild sehen. So leichtfertig das Papieribähnli auch weggeben wurde: Die Last der Nostalgie, sie wiegt halt schwer.