Vereine/Verbände Herbsttreffen der Naturfreunde Innerschweiz Für die Organisation des Treffens waren die Naturfreunde aus Baar verantwortlich.

Die Naturfreunde Baar luden zum Innerschweizer Treffen ein. Bild: PD

Wie alle Jahre treffen sich die Innerschweizer Sektionen der Naturfreunde zum Herbsttreffen. Dieses Jahr war die Sektion Baar mit dem Organisieren des Herbsttreffens an der Reihe. So wurde vom Vorstand der Sektion Baar, unser Gemeinde Archivar Philippe Barth gebucht, um «unser Dorf» den Sektionen Küssnacht, Kriens, Lachen und Zug vorzustellen. Mit einem Spaziergang vom Bahnhof Baar zur Obermühle, Spinnerei und unserer Pfarrkirche St.Martin wurde so einiges interessantes vom Bauerndorf zum Handelsplatz und bis zur heutigen Stadt «Dorf» erklärt. Auch die Mitglieder der Sektion Baar konnten noch einiges über unser Dorf erfahren. Ein kleiner Apéro wurde vom Vorstand der Sektion Baar beim Pavillon serviert, bevor ein feines Mittagessen im Altersheim Park Café eingenommen wurde.

Rege diskutierten die Naturfreunde Sektionen untereinander und tauschten sich aus. Voraussichtlich wird die Sektion Lachen das nächste Treffen organisieren. Bevor sich die Sektionen auf den Heimweg machten, verwies die Präsidentin noch darauf, einen Blick in der Kirche zu erhaschen, die schön dekortiert zum Erntedank herausgeputzt wurde. Vor allem die Arbeit des wunderbaren Bildes aus Kräutern sei hier erwähnt, aber auch die Früchte, die die Bauern am Einbringen sind, das somit ein schönes Dankesbild darstellt.

Für die Naturfreunde Baar: Marlies Meisingen, Präsidentin