Hilfe 25 Jahre Frauenhaus Zug – Herberge für Frauen in Not Seit einem Vierteljahrhundert gibt es in Zug eine Herberge für Frauen in Not. Das Problem: Viele der betroffenen Frauen kennen das Angebot nicht und sind auf vermittelnde Dienste oder Personen angewiesen. Aber auch dort ist das Angebot zu wenig bekannt. Deshalb hat die Herberge für Frauen jetzt eine Inseratenkampagne gestartet.

Wer in eine Notsituation geraten ist und nicht weiss, wohin, findet in der Herberge für Frauen unabhängig von Nationalität, Religion oder Einkommen ein begleitetes Wohnangebot. Bis zu 35 Tage kann eine Soforthilfe in Anspruch genommen werden. Je nach Situation folgt danach die Vermittlung an eine andere Einrichtung oder ein langfristiger Aufenthalt für die Dauer von bis zu sechs Monaten.

Das Problem ist: Die betroffenen Frauen haben vom Angebot oft keine Kenntnis und suchen die Herberge nur in den seltensten Fällen selbstständig auf, heisst es in einer Mitteilung des Frauenhauses Zug. In der Regel werden sie durch Organisationen wie die Opferberatung, soziale Dienste, medizinische Einrichtungen, die Polizei, das Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz (Kesb) oder Nachbarn und Bekannte vermittelt.

Adresse muss geheim gehalten werden

Dass das Angebot in der Zuger Bevölkerung wenig bekannt ist, liegt zum Teil daran, dass die Adresse der Herberge geheim zu halten ist. Um die Bekanntheit des Angebots dennoch zu erhöhen, hat die Herberge für Frauen rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, den 25. November, eine Online-Inseratenkampagne lanciert. Über die lokalen und sozialen Medien sollen Menschen aus dem Raum Zug und speziell auch die betroffenen Frauen erreicht werden. Via Direktlink gelangt man vom Online-Inserat auf die Website www.frauenhaus-zug.ch, wo das Angebot in zehn Sprachen kommuniziert wird. Der Zugang zur Herberge für Frauen ist niederschwellig. 24 Stunden an sieben Tagen die Woche ist die Helpline 041 727 76 86 besetzt.

Begleitende Soforthilfe

95 Prozent der Frauen, welche die Herberge für Frauen aufsuchen, haben Gewalt erfahren. Sie befinden sich in einer Notsituation und brauchen vorübergehend ein Zuhause für sich selbst oder für sich und ihre Kinder. Fachfrauen aus dem Sozialbereich informieren, beraten und begleiten die Frauen und ihre Kinder während des Aufenthalts in der Herberge. Sie unterstützen die Frauen bei der Planung ihrer Zukunft und begleiten die Umsetzung der nötigen Schritte. Sie sind den Frauen und Kindern in Fragen des alltäglichen Lebens behilflich. Bei Bedarf vermitteln sie Kontakte zu spezialisierten Beratungs- und Fachstellen.

In der Herberge für Frauen gibt es acht möblierte Zimmer. Wohn- und Esszimmer sowie die Küche werden gemeinsam genutzt und sind wie in einer Wohngemeinschaft auch Orte der Begegnung und des Austauschs. Zudem gibt es zwei Gemeinschaftsbadezimmer und eine voll ausgestattete Waschküche. Alle Räume sind mit WLAN ausgestattet, ein separater Computerraum inklusive Drucker steht zur Verfügung.

Die Kosten im Fall von häuslicher Gewalt werden in der Regel von den Opferhilfestellen der Kantone übernommen. Falls ein anderer Aufenthaltsgrund vorliegt, wird ein Kostengutsprachegesuch an die Wohnsitzgemeinde respektive an den Wohnsitzkanton gestellt. Die Finanzierung der Herberge setzt sich aus den Einnahmen der Aufenthaltskosten, Beiträgen verschiedener Trägerschaften sowie Spenden und Legaten zusammen.

25. November: Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Am 17. Dezember 1999 erklärten die United Nations (UN) den 25. November zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen. Schon seit 1981 organisierten Menschenrechtsorganisationen alljährlich zum 25. November Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen und Mädchen auf die Agenda gesetzt wird. Im Zentrum stehen die Themen Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Sextourismus und Vergewaltigung ebenso wie Genitalverstümmelung, Häusliche Gewalt und Zwangsheirat.

Seit 2008 setzt der Christliche Friedensdienst in Zusammenarbeit mit rund 100 Menschenrechts- und Frauenorganisationen in der Schweiz die Aktionstage «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» um, die jeweils am 25. November beginnen. Die Kampagne hat das Ziel, für Gewalt gegen Frauen zu sensibilisieren, Organisationen in diesem Bereich zu vernetzen, neue Präventionsansätze zu entwickeln und Beratungsstellen bekannter zu machen. (haz)