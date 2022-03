Hilfsgüter aus Baar «Ich denke jeden Tag an diese Familie»: Eine emotionale Reise an die ukrainische Grenze Vincenz Huber ist fassungslos über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Kurzerhand organisiert er einen Hilfstransport. Er füllt seinen 32 Jahre alten Mercedes mit Hygieneartikeln und medizinischen Produkten und macht sich auf an die ukrainische Grenze. Ein Bericht über eine Reise, die Huber nie vergessen wird.

Vincenz Huber am Tag vor seiner Abreise. Bild: Vincenz Huber/ PilatusToday

Es ist Donnerstagabend, der 10. März 2022. Auf dem Parkplatz des Tennis Clubs Baar stapeln sich Windeln, Babybrei und Hygieneartikel. Gerry und Ursula wägen die Kisten und beladen den kleinen Anhänger, schreibt PilatusToday. Vincenz gibt spürbar nervös und aufgeregt Anweisungen, wie die Kisten idealerweise im grün-weissen Anhänger gestapelt werden. In drei Sprachen steht auf den Kisten, was diese beinhalten. Auf Englisch, Rumänisch und auf Russisch. Die Strichcodes der Artikel sind durchgestrichen und es steht gut leserlich «Not for sale» auf den drei Sorten Babybrei. Damit soll verhindert werden, dass die Hilfsgüter weiterverkauft werden. Das hat Vincenz Huber im Austausch mit der ukrainischen Botschaft erfahren. «Ich habe grossen Respekt vor der Korruption», erklärt Vincenz Huber vor seiner Abreise.

Ein genaues Ziel hat er nicht im Sinn: «Sicherlich in Rumänien oder Moldawien.» Diese Länder könnten die Flüchtlingswelle finanziell nicht stemmen. «Ich werde irgendwo die Polizei ansprechen und sie fragen: Wo ist ein Lager?» Er denke nicht, dass das Erreichen eines solchen Lagers bei ihm Glücksgefühle auslösen wird. Im Gegenteil: «Ich glaube, ich werde sehr traurig sein.»

Bis in den vergangenen Herbst wirtete der 52-Jährige während elf Jahren im Clubrestaurant des Tennis Clubs Baar. Seine Lehre hatte er als Drogist absolviert. «Es machte mich traurig und liess mich fassungslos zurück», sagt Huber über den Kriegsbeginn. Die Bilder von flüchtenden Frauen und Kinder bewegten ihn schlussendlich zum Handeln.

Auf dem Parkplatz des Tennis Clubs Baar machen Helferinnen und Helfer das Material für die Flüchtenden bereit. Bild: Vincenz Huber/ PilatusToday

Er informierte seine Freunde und Bekannten über sein Vorhaben. «Ich habe medizinische Pakete von befreundeten Drogisten erhalten.» Andere spendeten Huber Geld, mit dem er beispielsweise Windeln einkaufte. Insgesamt sammelte er so rund 1,2 Tonnen Material. Nicht alles davon passte in seinen alten Mercedes. Einen Teil gab er einem anderen Hilfstransport ab.

Eine stille Freundschaft

Am frühen Freitagmorgen geht es los in Richtung Osten. Vincenz Huber schildert mir seine Reise per Whatsapp. Über Salzburg fährt er am ersten Tag bis an die ungarische Grenze. Sein Mercedes 260 E Lang, der normalerweise als mobile Bar im Einsatz steht, erhielt durch seinen Garagisten einen Gratisservice. Ein befreundeter Grafiker folierte das Fahrzeug mit mehreren ukrainischen Flaggen. Dadurch spürt er auch während seiner Fahrt viel Solidarität und Unterstützung. «Ein rumänischer LKW-Fahrer überholte mich in einer Steigung und signalisierte mir, dass ich im Windschatten bleiben soll.» Daraus sei eine schweigende, 360 Kilometer andauernde Freundschaft entstanden.

«Wenn es geht, möchte ich nicht mit den Flüchtlingen in Kontakt kommen», sagte Vincenz Huber vor seiner Abfahrt. Eine Hoffnung, die sich in seiner Unterkunft an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien nicht erfüllt. «Es waren sehr tragische Bilder. Es wurde weder geweint noch laut gesprochen. Die Frauen waren bleich wie eine Kühlschranktür», schildert Huber die Begegnung mit rund 25 flüchtenden Frauen und Kindern.

Mit Polizeieskorte ins Ziel

Am nächsten Morgen geht es weiter in die Richtung, aus der die Flüchtlinge herkamen. Noch immer hat er kein genaues Ziel vor Augen. In der rumänischen Stadt Satu Mare verfährt sich Huber mit seinem zwölf Meter langen Hilfskonvoi im Morgenverkehr. Doch erst dadurch, dass er vom Weg abkommt, findet Vincenz Huber sein Ziel. «Ich gab einem Taxifahrer fünf Euro und bat ihn, dass er mich aus der Stadt führen sollte.»

Die rumänische Polizei eskortierte Vincenz Huber zum Hilfslager. Bild: Vincenz Huber/ PilatusToday

Der Taxifahrer sagte ihm, dass die Grenzstadt Sighetu Marmatiei der richtige Ort für seine Hilfsgüter sei. Huber macht sich auf in die rund 110 Kilometer entfernte Stadt. Vor Ort spricht er wie geplant einen Polizisten an. «Ich wurde von der rumänischen Polizei bis zum ukrainischen Roten Kreuz eskortiert.» Vincenz Huber hat sein Ziel erreicht. «Es ist ein guter Platz, wo mein Material hinkommt.»

Material, das benötigt wird

Er sei der erste Ausländer gewesen, der Hilfsgüter in das Lager der rumänischen Stadt brachte. Im Lager sortieren ein Franzose und ein Belgier seit zwei Tagen Kleider. Die beschrifteten und sortierten Kisten mit Hygieneartikeln und medizinischen Produkten von Huber werden hingegen direkt für den Abtransport in die Ukraine bereitgestellt. «Im Lager waren die Helfer sehr froh über meine Vorarbeit.» Es dürfe nicht sein, dass das Hilfsmaterial so viel Arbeit verursache, dass es am Schluss in einer Ecke verrotte.

Helferinnen und Helfer vor dem Material aus der Schweiz. Bild: Vincenz Huber/ PilatusToday

Nachdem Huber zusammen mit den Helfern vor Ort seinen Mercedes entleert hat, überkommen ihn nicht die erwarteten Emotionen. «Ich war einfach müde und hatte keine Zeit zu trauern.» Emotional wird es auf seiner Rückreise. Auf einer Raststätte in Deutschland spricht ihn eine ukrainische Familie an. Sie bieten ihn um Hilfe. «Ich gab ihnen meinen gesamten Proviant und 50 Euro.» Danach wird er von seinen Emotionen übermannt. «Ich denke jeden Tag an diese Familie.»

«Ich bin sehr erleichtert, dass mein Plan aufgegangen ist.» Sofort wieder los in Richtung Osten möchte Huber aber nicht. «Sobald in Österreich die Strassen in Richtung Polen führten, war ich gefühlt alleine unterwegs.» Die meisten Hilfstransporte machten sich auf in Richtung Polen. «Man müsse den Hilfsorganisationen, gerade an der polnischen Grenze, Zeit lassen, das viele Material zu sortieren.» Nun solle man sich Gedanken machen, wie man Flüchtlinge, die in die Schweiz kommen, unterstützen kann.