Historischer Kantonsgrenzstein zwischen Zug und Zürich neu gesetzt Auf der Kantonsgrenze zum Kanton Zürich zwischen Kappel am Albis (ZH) und Notikon (ZG) wurde am Mittwoch ein historischer Kantonsgrenzstein aus dem 17. Jahrhundert neu gesetzt. Er stand über mehrere Jahre auf einem Privatgrundstück.

(fmü) Am Mittwoch hat das Amt für Grundbuch und Geoinformation (AGG) des Kantons Zug die Setzung des historischen Grenzsteins im Beisein von Fachleuten aus dem Kanton Zürich vorgenommen. Es handelt sich um einen Granitstein aus dem 17. Jahrhundert, der knapp 150 Zentimeter lang ist und zur Hälfte aus dem Boden ragt. Das schreibt der Kanton Zug in einer Medienmitteilung am Donnerstag.

Der Grenzstein. (Bild: Sabine Windlin/Kanton Zug)

Vermutet werde, dass der Stein beim Ausbau der Kantonsstrasse vor einigen Jahrzehnten von seinem Ursprungsort weichen musste. In der Folge stand er während vielen Jahren auf dem Privatgrundstück des Landwirts Adrian Steiner im «Deibüel» in Baar, heisst es weiter. Seinen neuen Standort hat das Exemplar nun rund 1000 Meter weiter nördlich an der Gemeindestrasse, die von Kappel am Albis (ZH) nach Notikon (ZG) führt.

Eigentum beider Kantone

Thomas Specker, der im Auftrag des Kantons Zürich Grenzsteine inventarisiert, geht davon aus, dass der Stein aus dem Jahr 1629 stammt und im Jahre 1881 frisch gesetzt wurde. Diese Jahreszahl ist, nebst den beiden Kantonswappen, eingemeisselt und trotz Verwitterungsspuren noch gut erkennbar. «Was die Rechtsstellung des Steines anbelangt, gilt dieser nach wie vor als Hoheitsgrenzzeichen. Als solcher ist er im Eigentum beider Kantone», wird Kantonsgeometer Reto Jörimann in der Mitteilung zitiert.

Vor Ort war auch Regierungsrat Andreas Hostettler. Der Vorsteher der Direktion des Innern betonte in der Mitteilung:

«Alte Grenzsteine sind ein faszinierendes Kulturgut und wertvolle Zeugen der Geschichte. Umso wichtiger ist es, jene Exemplare, die noch vorhanden sind, zu sichern. Dies haben wir mit der offiziellen Neusetzung getan.»

Grundsätzlich sind alte Grenzsteine wie Baudenkmäler oder archäologische Fundstellen durch Gesetze und Verordnungen geschützt.