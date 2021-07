Hochwasser Bäche und Seen im Kanton Zug treten über die Ufer Die starken Regenfälle der letzten Tage führen im Kanton Zug zu immer mehr Überschwemmungen und Erdrutschen. Der Reussdamm in Hünenberg steht unter laufender Beobachtung.

Die Promenade der Zuger Katastrophenbucht ist überschwemmt und nicht mehr betretbar. Bild: PD

(sez) Der Wasserpegel von Seen und Bächen im Kanton Zug steigt weiter an und hat in den letzten Stunden an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen ist die Gemeinde Oberägeri, wo in der Nacht auf Freitag der Trombach über die Ufer getreten ist. Gleiches gilt für den Ägerisee, der den Seeplatz bereits unter Wasser gesetzt hat. Die Seestrasse ist derzeit eingeschränkt befahrbar; eine Umleitung ist eingerichtet.

Da der Boden durchnässt ist, wurden in verschiedenen Gemeinden auch kleinere Erdrutsche registriert. Kantonale sowie gemeindliche Führungsstäbe beobachten die Lage und werden bei Bedarf umgehend Massnahmen treffen. Obwohl die Regenfälle nachlassen, bleibt die Lage kritisch. Die Bevölkerung wird deshalb dringend aufgerufen, Gewässer weiterhin zu meiden.

Es zeichnet sich ab, dass der Reussdamm in Hünenberg den aktuellen Wassermassen standhält, insbesondere auch deshalb, weil am Donnerstag Stabilisierungsmassnahmen daran vorgenommen worden sind. Der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti sagt dazu:

«Die Arbeiten zur Dammverstärkung konnten gestern abgeschlossen werden und zeigen Wirkung. Dennoch ist die Gefahr noch nicht gebannt. Um bei einer Veränderung schnell reagieren zu können, wird der Reussdamm laufend beobachtet.»

Gestern wurde der Damm bei Hünenberg weiter aufgeschüttet und verstärkt. Die Arbeiten sind beendet, der Damm sollte den Wassermassen nun standhalten. Bild: PD

Der Hünenberger Gemeindeführungsstab hat die Anwohnerinnen und Anwohner bereits vor einigen Tagen auf eine mögliche Evakuation vorbereitet und alle nötigen Massnahmen in die Wege geleitet.