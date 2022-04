Vereine/Verbände Hoher Besuch aus Marly Der Verein Partnerschaft Hünenberg ZG – Marly FR will nach Corona seine Partnerschaft wieder neu beleben.

Vertreter der Gemeinde Marly zu Besuch in Hünenberg. Bild: PD

Nachdem die letzten beiden Generalversammlungen infolge von Corona nicht physisch durchgeführt werden konnten, freute sich Markus Honegger, Präsident von Partnerschaft Hünenberg ZG, umso mehr, im Böschhof in Hünenberg insgesamt 54 Vereinsmitglieder persönlich zur diesjährigen Generalversammlung begrüssen haben zu können. Gross war die Freude auch deshalb, weil der neue Gemeindepräsident von Marly, Christophe Maillard, zusammen mit Gemeindeschreiber Nicolas Gex ebenfalls an der Versammlung teilnahmen. Wie Christophe Maillard betonte, soll die während der Coronapandemie etwas ins Stocken geratene Gemeindepartnerschaft nun wieder neu belebt werden.

Auch heuer ist eine spannende Reise geplant

In seinem Jahresbericht gab es für Markus Honegger aus bekannten Gründen nicht viel über grosse Aktivitäten zu berichten. Immerhin konnten die Schulaustausche zwischen den Oberstufen von Hünenberg und Marly wieder durchgeführt werden. Und auch die traditionelle Vereinsreise in die Romandie fand unter der kundigen Leitung von Joseph Schuler statt. Sie führte diesmal zu den Wiedertäufern im Berner Jura, wo die Teilnehmenden bei der Mennoniten-Gemeinde in Jeanguisboden viel Interessantes über diese Glaubensgemeinschaft erfahren konnten.

Für das Vereinsjahr 2022 hat Programmchef Joseph Schuler am Samstag, 27. August 2022, erneut eine spannende Reise ins Welschland geplant. Diesmal geht es ins Val de Travers nach Les Verrières, wo Anfang Februar 1871 ca. 87000 Angehörige der Bourbaki-Armee, ausgehungert und krank, die Schweizer Grenze überschritten haben. Der Ausflug steht auch Nicht-Vereinsmitgliedern offen. Anmeldungen können bis am 15. Juli 2022 an Joseph Schuler (schuler.j@bluewin.ch) gerichtet werden. Toni Bachmann, Rechnungsrevisor der ersten Stunde seit der Gründung des Vereins im Jahre 2013, hat auf die GV hin seinen Rücktritt erklärt. Er wurde von Markus Honegger mit einer kurzen Laudatio und einem kleinen Geschenk verabschiedet. Als Nachfolgerin wurde Isabelle Gygli Zimmermann gewählt. Sie wird in Zukunft die Rechnung zusammen mit Fabio Mercandetti prüfen, der ebenfalls seit Vereinsgründung dieses Amt ausübt. Gemeindepräsidentin Renate Huwyler überbrachte nicht nur nette Worte des Gemeinderates, sondern den Vorstandsmitgliedern und den Vertretern aus Marly auch die begehrten «Hünenberger Socken».

Kommission geschaffen, um Zukunft zu planen

Gemeindepräsident Christophe Maillard informierte darüber, dass man in Marly nun eine Kommission gebildet habe, die sich mit der Partnerschaft Hünenberg befasst. Im Herbst werde man in Marly mit einer Vertretung aus Hünenberg zusammenkommen und gemeinsam die Zukunft der Gemeindepartnerschaft besprechen. Nach gut einer Stunde konnte Präsident Markus Honegger die Generalversammlung schliessen und zum gemütlichen Teil einladen.