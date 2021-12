Hünenberg Aufwertung des Arbeitsgebietes Bösch geht in eine weitere Runde – SVP übt Kritik Um eine Grundlage für künftige Bauprojekte im Bösch zu schaffen, beantragt der Gemeinderat einen Kredit von 910'000 Franken. Das Vorgehen kommt bei einer Ortspartei nicht gut an.

Der Verein Zukunft Bösch hat Visionen entwickelt, wie es im Arbeitsgebiet künftig aussehen könnte. Visualisierung: PD/MAS StadtRaum/KEEAS

Das Hünenberger Arbeitsgebiet Bösch macht optisch keine gute Falle – und es entspricht nicht den Ansprüchen an ein modernes Gewerbe- und Dienstleistungsareal. Das wollen der Gemeinderat und der Verein Zukunft Bösch ändern. Im Dezember 2020 bewilligte die Gemeindeversammlung einen Kredit von 290'000 Franken für ein Betriebs- und Gestaltungskonzept zur Aufwertung des Strassenraums. Jetzt, ein Jahr später, legt der Gemeinderat erneut einen Kredit vor. Konkret sollen nun weitere Arbeiten – Vorprojekte, Abklärungen und Planungen – erfolgen, die als Grundlage für künftige Bauprojekte dienen. Kostenpunkt: 910'000 Franken. Am Montag, 13. Dezember (20 Uhr, Saal Heinrich von Hünenberg), entscheidet die Gemeindeversammlung über das Vorhaben.

Unattraktive Fusswege, unübersichtliche ÖV-Haltestellen, wildes Parkieren, fehlende Rangierflächen für Lastwagen und nicht fertig gebaute Strassenabschnitte – diese Punkte bilden laut dem Gemeinderat die Schwachstellen. Welche Massnahmen Abhilfe schaffen sollen, steht bereits in den Grundzügen fest: Aus der Mittelachse soll ein Boulevard mit hoher Aufenthaltsqualität werden, während die Erschliessung der angrenzenden Liegenschaften durch den Autoverkehr möglichst über die Ringstrasse erfolgen soll. «Das Konzept respektive die Pläne zur Gestaltung und zur technischen Machbarkeit über mehrere Etappen liegen bis Anfang 2022 vor», schreibt der Gemeinderat in der Vorlage. Im Anschluss soll dann das Konzept zunächst zu einer so genannten Projektdefinition (Vorprojekt) und anschliessend zum Bauprojekt weiterentwickelt werden. Dabei besteht ein gewisser Zeitdruck, denn es braucht zwingend ein Bauprojekt, damit das Vorhaben von Bundesbeiträgen profitieren kann.

Die Verkehrs- und Parkiersituation im Bösch ist zurzeit nicht ideal. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 2. April 2019)

Ein öffentlich zugängliches Parkhaus ist vorgesehen

Die Aufwertung des Strassenraums ist aber nicht der einzige Bestandteil des Kredits von 910'000 Franken. «Ohne eine bessere Lösung für die Parkierung im Bösch wird sich das Gebiet nicht weiter entwickeln können», schreibt der Gemeinderat. Für den Ausbau der Ringstrasse und die Realisierung des Boulevards werde man 70 bis 100 Parkplätze verlagern müssen. In einer ersten Etappe sollen temporäre, öffentliche Parkplätze erstellt werden. Als definitive Lösung sieht der Gemeinderat ein öffentlich zugängliches Parkhaus. Eine Machbarkeitsstudie zeigt auf, dass ein solches wirtschaftlich tragfähig ist und langfristig gesehen Gewinne generiert. Man sei mit mehreren Grundeigentümerschaften im Gespräch. «Ob die Gemeinde das Parkhaus selber betreibt, sich finanziell beteiligt oder nicht, ist zurzeit noch offen.»

Weil viele der im Bösch vorgesehenen Veränderungen private Areale betreffen, ist die Gemeinde auf die Zustimmung der Eigentümerschaften angewiesen. Der Verein Zukunft Bösch und die Gemeinde erachten es deshalb als notwendig, dass eine Trägerschaft gegründet wird. Die definitive Rechtsform ist noch offen, ebenso die Beteiligung der Gemeinde. Ein Betrag für den Aufbau dieser Trägerschaft ist ebenfalls Bestandteil des Kredits von knapp einer Million Franken. Zudem sind Beträge für die Standortförderung und das Gesamtmanagement enthalten.

Blick auf das Industriegebiet von der grünen Wiese her. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 2. April 2019)

Bekommt der Gemeinderat das «Go» für die weitere Planung, werden voraussichtlich ab 2023 Kreditanträge für konkrete Bauprojekte im Zusammenhang mit der Aufwertung des Strassenraums beantragt werden. Falls die Gemeinde das Parkhaus selber bauen sollte, wäre auch diesbezüglich mit einem Baukreditantrag zu rechnen.

«Wieder einmal ist Eile angesagt»

Die Ortsparteien FDP, Die Mitte, Grünes Forum und SP befürworten den Kredit. Für Anita Zimmermann, Mitte-Präsidentin, steht fest, dass man beim Bösch nun Pflöcke einschlagen könne und diese Chance nicht verpassen sollte. Die SVP unterstützt die Exekutive allerdings nicht. «Wir sind der Meinung, dass der Gemeinderat die Bevölkerung über die Verwendung des letzten Kredites informieren sollte, bevor wieder Geld in dasselbe Projekt investiert wird», schreibt Präsident Thomas Villiger. Sehr viele Grundlagen mit den Grundeigentümern seien noch ungeklärt oder gar nicht angesprochen. «Zudem ist wieder einmal Eile angesagt. Immer wieder erleben wir, dass bei Projekten die Zeit drängt und der Stimmbürger keine Wahl mehr hat.» Villiger nennt als Beispiel die Tempo-30-Zone auf der Chamerstrasse.

Ansicht bei Nacht: So könnte es künftig aussehen im Hünenberger Bösch. Visualisierung: PD/MAS StadtRaum/KEEAS

Weiter wird die Gemeindeversammlung über einen Kredit für die flächendeckende Einführung von Unterflurcontainern für Hauskehricht entscheiden. Dies verlangt die Strategie des Abfallverbandes Zeba. Die Gemeinde hat Nettoaufwendungen von 432'000 Franken zu tragen. Der Gesamtkredit beträgt 972'000 Franken, es werden aber Einnahmen des Zeba von 540'000 Franken erwartet. Die Ortsparteien stimmen grundsätzlich zu. SP-Präsidentin Virginia Köpfli spricht aber von einer «verpassten Chance», weil nicht gleichzeitig eine solche Lösung für den Grünabfall gefunden wurde. Rita Hofer, Präsidentin des Grünen Forums, schreibt, «dass die Standorte beim Antrag des Kreditbegehrens bekannt sein müssten», so würde mehr Klarheit über die Umsetzung bestehen. Zudem könnten so auch die Kosten optimiert werden.