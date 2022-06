Hünenberg Das neue Gemeindehaus für Hünenberg kann weiter geplant werden - vielen kritischen Stimmen zum Trotz Zudem wird der Ersatzneubau der Asylunterkunft im Bösch um eine Fotovoltaikanlage ergänzt. Das haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Gemeindeversammlung entschieden.

Das bestehende Gemeindehaus soll ersetzt werden. Bild: Andreas Busslinger

Mit den gedruckten Vorlagen zur Gemeindeversammlung in Hünenberg am Montagabend fächerten sich die lediglich 120 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger kühlende Luft zu. Es war heiss im Saal «Heinrich von Hünenberg» - das lag eher am Wetter, denn an den hitzigen Diskussionen.

«Wir werden am Schluss bestimmt Durst haben», meinte denn auch Gemeindepräsidentin Renate Huwyler schon ganz zu Beginn der Versammlung und wies damit bereits auf den anschliessenden Apéro hin.

Gemeindepräsidentin Renate Huwyler. Bild: Andreas Busslinger

Als erster grosser Posten wurde die Jahresrechnung 2021, die einen Gewinn von rund 12 Millionen Franken aufweist, behandelt. SVP und FDP erwarten nun, dass eine Steuersenkung folgt. Hünenberg sei mit einem Steuerfuss von 65 Prozentpunkten zusammen mit Menzingen das kantonale Schlusslicht. Das müsse sich ändern, so Jeffrey Illy von der SVP.

Virginia Köpfli von der SP hingegen stellte den Antrag, dass 70'000 Franken des Ertragsüberschusses für Menschen in der Gemeinde, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen sind, zurückgestellt werden. Das wollten die Hünenbergerinnen und Hünenberger aber nicht. Sie lehnten den Antrag mit 41 Ja- zu 74 Nein-Stimmen ab. Die ganzen 12 Millionen Franken fliessen ins Eigenkapital der Gemeinde.

30 Prozent preisgünstige Wohnungen

Ferner kann die Planung eines neuen Gemeindehauses sowie eines Wohn- und Geschäftshauses in Angriff genommen werden. Die anwesenden Stimmbürger stimmten dem Projektierungskredit von rund 2,7 Millionen Franken zu. Der Gemeinderat verpflichtet sich, mindestens 30 Prozent der neuen Wohnungen zu preisgünstigen Konditionen zu vermieten.

Das vierstöckige Gemeindehaus habe ein einfaches, schlichtes und zeitgemässes Erscheinungsbild, sagte der zuständige Gemeinderat Thomas Anderegg. Ebenso wichtig sei eine nachhaltige und ökologische Bauweise. Das Siegerprojekt des Generalplanerteams Röck Baggenstos Architekten AG, Baar könne diese Erwartungen erfüllen. Für das Gesamtprojekt wird mit Investitionen von rund 27 Millionen Franken gerechnet.

«Der Bau ist unumstritten»,

meinte ein Votant. Das sahen die meisten so. Die Diskussion kam dennoch ohne Verzögerung ins Rollen, Dabei ging es um zusätzliche Etagen, Wohnungen statt Büro im Attikageschoss, ein anderer Standort für die Polizei, eine neue Kita, einen höheren Anteil an preisgünstigen Wohnungen, Tiefgarage-Einfahrten, die Zwischennutzung des bestehenden Gemeindehauses und Honorare. Zur «Büschelung» der sechs zusätzlichen Anträge musste sich der Gemeinderat ein kurzes Timeout nehmen.

Diese Pause nutzten einige, um sich direkt auf den Heimweg zu machen. Also mussten die Stimmenzähler noch einmal ran. Die verbliebenen 118 Stimmberechtigten lehnten die zusätzlichen Anträge ab und beschlossen, dass das Bauprojekt wie vom Gemeinderat angedacht weiterentwickelt werden kann.

Überarbeitung der Reglemente für die Musikschule und den Schularzt-Dienst

Dem Zusatzkredit in der Höhe von 280'000 Franken für den Neubau der Asylunterkunft Bösch und der Ergänzung durch eine Fotovoltaikanlage sowie den Teilrevisionen des Musikschulreglements und des Reglements über den Schularzt-Dienst wurden zugestimmt.

Renate Huwylers Prognose bewahrheitete sich tatsächlich: Durstig waren am Schluss, nach fast drei Stunden Verhandeln, alle.