Hünenberg Ein renommierter Fahrradhersteller kommt ins Bösch – dafür muss aber der Bebauungsplan angepasst werden Die Specialized Europe GmbH will ihren europäischen Hauptsitz von Cham nach Hünenberg verlegen. Ein Glücksfall für die Gemeinde, sagt die Gemeindepräsidentin. Das letzte Wort hat aber das Stimmvolk.

Hochhäuser, Foodtrucks, Grünflächen samt Wasserspiel, E-Bike- und E-Auto-Stationen: Die Vision für das Industriegebiet Bösch in Hünenberg soll bald Realität werden. Mit Freude verkündete Gemeindepräsidentin Renate Huwyler, dass die Specialized Europe GmbH ins Bösch ziehen wird. Der amerikanische Hersteller von hochwertigen Fahrrädern beabsichtigt, seinen europäischen Hauptsitz von Cham nach Hünenberg zu verlegen.

Dafür möchte die Einwohnergemeinde ein eigenes Grundstück von rund 9000 Quadratmetern Fläche verkaufen. Der Gemeinderat sehe in dieser Ansiedlung den Startschuss zur Realisierung der Gebietsaufwertung, sagte Renate Huwyler an einer Medienkonferenz letzte Woche.

Es ist ein erster Schritt in die Richtung, die sich der Gemeinderat wünscht. Gemeinsam mit einem Verein bestehend aus Grundeigentümerinnen und Grundeigentümern hat der Gemeinderat eine Vision für das Industriegebiet erschaffen.

Die Zahl der Arbeitsplätze soll von heute 3300 auf 5000 steigen. Im Zentrum des Entwicklungsprojekts steht die Erstellung einer Ringstrasse, die einen Grossteil der Liegenschaften miteinander verbindet. Dadurch soll das Quartier verkehrstechnisch besser erschlossen werden. Zudem ist eine Zentralisierung der Parkplätze in einem Parkhaus als Mobilitätshub geplant.

Mit dieser Entwicklung sind aber nicht alle zufrieden. So befürchten Eigentümer unter anderem, dass es zu wenig Parkplätze geben wird. Die Gemeinde hat gehandelt: Auf der Parzelle der Tennishalle könnte ein Parkhaus zustehen kommen. Dass die Specialized Europe GmbH nach Hünenberg kommt, sei eine «Win-win-Situation», so Huwyler. Die Gemeinde erhalte neue qualifizierte Arbeitsplätze, zusätzliche Steuereinnahmen und Gegenleistungen für die Bevölkerung, etwa einen öffentlich zugänglichen Pumptrack.

Die Parkanlage soll mehr ins Zentrum verschoben werden

Doch so einfach ist die Sache nicht. Damit die Firma ihr Gebäude auf der dafür vorgesehenen Parzelle bauen kann, braucht es eine Anpassung des rechtskräftigen Bebauungsplans Bösch-Rothus. Damit der Verkauf rechtskräftig wird, muss die Stimmbevölkerung diesen sowie die Bebauungsplanänderung gutheissen.

In der Änderung ist vorgesehen, dass die heute auf dem zum Verkauf stehenden Grundstück vorhandene öffentlich zugängliche Parkanlage flächengleich nach Norden verlegt wird, teilweise auch auf die Grundstücke der International School of Zug and Luzern (ISZL). Baumasse, Gebäudehöhe und Fusswege müssen im Bebauungsplan so angepasst werden, dass der vorgesehene viergeschossige Bau möglich wird.

In das neue Gebäude soll ein Entwicklungs- und Testzentrum mit bis zu 300 Arbeitsplätzen einziehen. Specialized gehöre zu den Pionieren des Mountainbikes und zähle zu den Top-5-Fahrradherstellern weltweit, erklärte Martin Wyrsch, einer der Geschäftsführer der Specialized Europe GmbH: «Die Hauptarbeit in der Schweiz betrifft die Entwicklung im Bereich E-Bike.» Man brauche viel Büro- und Lagerfläche. Das sei schwierig zu finden, deshalb wolle man neu bauen.

Die Nachhaltigkeit spiele aber nicht nur bei der Entwicklung von neuen Fahrrädern eine Rolle, sondern auch im Zusammenhang mit dem neuen Hauptsitz. So sollen möglichst viele recycelte und naturnahe Baustoffe verwendet werden, führte Wyrsch weiter aus.

Der angepasste Bebauungsplan lieg Ende Juli öffentlich auf

«Damit der enge Zeitplan eingehalten werden kann und der Specialized Europe GmbH Planungssicherheit geboten werden kann, beginnt die öffentliche Auflage ausnahmsweise Ende Juli in den Sommerferien», sagte Gemeinderat Hubert Schuler. Die Urnenabstimmung ist für kommenden Winter geplant. Vorgängig wird eine öffentliche Orientierungsveranstaltung stattfinden.

Darüber, wie viel das Unternehmen der Gemeinde für die Parzelle bezahlt, wird noch keine Auskunft gegeben. «Zur geplanten Handänderung liegen verbindliche Absichtserklärungen vor. Der Verkaufspreis wird erst nach der Unterzeichnung des Vertrags kommuniziert», sagte Renate Huwyler.