Hünenberg Ein Rückzugsort neu eröffnet – Jugendliche sollen sich in einem Container wohlfühlen Seit dem 26. Juni ziert in Hünenberg am Zugersee ein hellblauer Baucontainer, der von Jugendlichen für Jugendliche gestaltet wurde.

Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2022)

Selina Fessler wünscht sich, dass der «JAH-Baucontainer» von den Jugendlichen rege genutzt wird. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 14. Juli 2022)

«Die Idee des Baucontainers ist von den Jugendlichen gekommen an einer Kick-off-Veranstaltung», so Selina Fessler. Die Zürcherin arbeitet seit drei Jahren bei der Jugendarbeit Hünenberg (JAH) und studiert an der Hochschule Luzern (HSLU) Soziokulturelle Animation. Eine Projektgruppe von vier Jugendlichen namens Timo, Chris, Choeden und Liv haben dabei entscheidend mitgewirkt.

Am 26. Juni ist der Container mit dem Eröffnungsfest offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Rund 40 Schülerinnen und Schüler von der sechsten Klasse bis dritte Oberstufe inklusive Eltern sind vor Ort gewesen. Organisiert hat der Anlass die Projektgruppe.

Mit Spielen, Wasserschlacht und dem Konzert des Zugers Denny Jay ist für Unterhaltung gesorgt worden. Für die Hungrigen ist Apéro und Grill offeriert worden. «Es war ein erfolgreicher Nachmittag. Alle Gäste waren sehr zufrieden», so Selina Fessler.

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Oberstufe

Im Auftrag ihres Studiums an der HSLU hat die 28-Jährige ein Praxisprojekt durchgeführt. Sie hat die Hünenberger Jugendlichen zusammengetrommelt, um Ideen zu sammeln. Daraus ist der «JAH-Container» entstanden, wo alle jungen Menschen der Gemeinde ihre Wünsche und Bedürfnisse vorgängig anbringen konnten. So hat es unter anderem im Inneren eine Mikrowelle, ein Sofa und ein kleiner Kiosk gegeben.

Die Zielgruppe sind Oberstufenschülerinnen und -schüler. Gemeinsam sollen sie eine gute Zeit haben, chillen, Musik hören und vom Alltag abschalten können. Selina Fessler, welche unter anderem für die Leitung der offenen Treffs verantwortlich ist, sagt: «Wir wünschen uns, dass es zu einem Rückzugsort für die Jugendlichen wird.» Geöffnet hat der Baucontainer über die Sommermonate bis Ende September.

Sie wünsche sich auch, dass der Baucontainer rege genutzt werde. «Ich hoffe, dass es wertgeschätzt wird, was die Projektgruppe auf die Beine gestellt hat», so die 28-Jährige. Sie habe sich bereits im jungen, erwachsenen Alter für die Arbeit mit Jugendlichen interessiert. Fessler spreche ein grosses Lob und Dank an die Projektgruppe aus.

Die Zukunft des Containers ist offen

Das Ziel des Pilotprojekts ist, eng mit den Jugendlichen zusammenzuarbeiten und herauszufinden, in welcher Form dies weitergeführt werden kann. «Stand jetzt kann ich noch nicht sagen, ob es nächsten Sommer weitergeführt wird. Wir werden intern eine Evaluation durchführen und dann entscheiden», erzählt Selina Fessler. So könne auch das vielfältige Angebot der Jugendarbeit Hünenberg aufrechterhalten bleiben.

Hinweis

Standort: Dersbach 1, 6333 Hünenberg See; Öffnungszeiten: Mittwoch, 14 bis 18 Uhr, und Freitag, 17 bis 22 Uhr. Weitere Infos finden Sie unter www.jah-zg.ch.