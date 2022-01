Hünenberg Einfacher Bebauungsplan Kemberg-Huob: Vier Einsprachen sind eingegangen Auf dem Areal in Hünenberg See ist eine Siedlung mit rund 45 Wohneinheiten geplant.

Die Visualisierung zeigt das vom Siegerteam CST Architekten AG eingereichte Projekt «Pink Paradise». Bild: PD

An Hanglage in Hünenberg See, im Gebiet Kemberg-Huob, möchte die Jego AG, der ein Teil des Areals gehört, eine Siedlung mit rund 45 Wohneinheiten bauen. Entstehen sollen mehrheitlich Einfamilien- und Doppeleinfamilienhäuser sowie Maisonette-Wohnungen, die als Eigentum verkauft werden. Für das Projekt wurde ein einfacher Bebauungsplan ausgearbeitet, der bis am 20. Dezember letzten Jahres öffentlich aufgelegen ist. Wie von der Gemeinde Hünenberg nun zu erfahren ist, sind vier Einsprachen mit gleichlautenden Anträgen eingegangen. Beim Vorhaben, das die CST Architekten AG aus Zug sowie die Iten Landschaftsarchitekten aus Unterägeri ausgearbeitet haben, wird es also zu Verzögerungen kommen. (rh)