Hünenberg Fasnacht: Eiche-Zunft organisiert gemeinsames «Stubenhocken» Anstelle der traditionellen Inthronisation haben die Hünenberger Fasnächtler ein Alternativprogramm auf die Beine gestellt.

Am kommenden Samstag, 22. Januar, würde in Hünenberg die Inthronisation der Eiche-Zunft stattfinden. Der Tag würde am Morgen mit dem «Sau auf!» starten. Würde - denn die Anlässe finden coronabedingt nicht statt. Trotzdem wird an diesem Tag in Hünenberg die Fasnachtskultur gelebt und gepflegt, wie die Verantwortlichen mitteilen. Die Eiche-Zunft führt anstelle der Inthronisation den «Bunten Stubenhocker Abend» durch.

Dabei handelt es sich um einen Livestream aus dem «Saal Heinrich von Hünenberg». In gemütlicher, lockerer Wohnzimmeratmosphäre werden fasnächtliche Sofagespräche mit interessanten Persönlichkeiten geführt. Eingerahmt wird der Abend durch Einblicke in das Archiv der Eiche-Zunft, Musik und Spiele. Im Saal ist eine limitierte Anzahl Publikum anwesend. Das Online-Publikum hat die Möglichkeit mit Interaktionen zum Geschehen beizutragen.

Technisch wird die Eiche-Zunft vom Verein «punktZug» unterstützt. Der Verein hat sich im vergangenen Jahr mit hochwertigen kulturellen Livestreams einen Namen gemacht. Der Livestream ist für alle zugänglich und startet am Samstag, 22. Januar, um 19.30 Uhr unter www.eichezunft.ch/live.

Für die eigentliche Fasnachtwoche, ab dem schmutzigen Donnerstag, arbeitet die Eiche-Zunft an verschiedenen Optionen und Konzepten. Ihr Motto: flexibel bleiben für eine Fasnacht mit Verantwortung. Die Informationen werden laufend auf der Website veröffentlicht. (rh)