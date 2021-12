Hünenberg Gemeinderat weist geplante 5G-Antenne zurück Die Planungszone bis Ende des Jahres 2024 gilt auch für das Vorhaben auf dem Zythusareal.

Bei der Stadtbahnhaltestelle plant die Sunrise eine 5G-Antenne. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 19. Mai 2020)

Im Juni 2021 hat der Hünenberger Gemeinderat über alle Bauzonen des Gemeindegebietes mit Ausnahme der reinen Arbeitszonen eine Planungszone im Zusammenhang mit Mobilfunkantennen erlassen. Zweck dieser Planungszone ist es, dass der Gemeinderat sich im Rahmen der laufenden Ortsplanungsrevision die Planungs- und Entscheidungsfreiheit für die Einführung des sogenannten Kaskadenmodells für Mobilfunkantennen in der Bauordnung offenhalten will. Innerhalb der Planungszone darf nichts unternommen werden, was dieses Vorhaben erschweren könnte.

Während der öffentlichen Auflage zur Planungszone sind laut einer Mitteilung der Gemeinde zwei Einsprachen eingegangen. Am 23. November hat der Gemeinderat die eine Einsprache gutgeheissen und die andere Einsprache abgewiesen. Der Beschluss vom Juni 2021 betreffend Erlass der Planungszone wurde vom Gemeinderat jedoch bestätigt. «Die Gutheissung der einen Einsprache hat zur Folge, dass das hängige Baugesuch zum Neubauprojekt einer Mobilfunkantenne auf dem Zythusareal ebenfalls von der Planungszone betroffen ist und damit zurückgewiesen wird», heisst es in der Mitteilung weiter. Es handelt sich dabei um eine geplante 5G-Anlage der Sunrise bei der Stadtbahnhaltestelle.

Der Beschluss des Gemeinderates ist noch nicht rechtskräftig und kann beim Regierungsrat innert 20 Tagen angefochten werden.