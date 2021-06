Hünenberg Gemeindeversammlung stimmt Umgestaltung der Chamerstrasse zu Ein Antrag auf Verschiebung des Geschäfts wurde abgelehnt – ebenso wie ein Antrag, bei der Geschwindigkeitsreduktion noch weiter zu gehen und statt Tempo 30 Tempo 20 einzuführen.

Die Visualisierung zeigt die mögliche Gestaltung der Chamerstrasse im Zentrum. Bild: PD

Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für die Umgestaltung der Chamerstrasse und eine Temporeduktion auf 30 Kilometer pro Stunde? Der Hünenberger Gemeinderat ist klar der Ansicht: Ja. Die SVP und weitere Hünenbergerinnen und Hünenberger finden: Nein. Wegen dieser Uneinigkeit kam es an der Gemeindeversammlung vom Montagabend zu einer längeren Diskussion – und der Gemeinderat musste um seine Pläne zittern. Denn es wurde ein Ordnungsantrag auf Verschiebung des Geschäfts gestellt. Die Abstimmung fiel aber am Ende doch relativ deutlich aus: 99 der 146 anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich gegen den Ordnungsantrag und bei der Schlussabstimmung für den Antrag des Gemeinderats aus.

Die Beschlüsse An der Gemeindeversammlung in Hünenberg wurde Folgendes beschlossen: Das Protokoll der letzten Versammlung vom 14. Dezember wurde genehmigt; die Jahresrechnung 2020 sowie zwei Kreditabrechnungen wurden genehmigt; das Kreditbegehren für die Umgestaltung der Chamerstrasse wurde angenommen; das Kreditbegehren für die Projektierung der Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Kemmatten A wurde angenommen; das Kreditbegehren für das Verschieben des Schulraumprovisoriums vom Schulhaus Rony zur Schulanlage Kemmatten wurde angenommen; die Einführung einer Mehrwertabgabe (Teilrevision der Bauordnung) wurde beschlossen; die Interpellation der SP Hünenberg betreffend Gleichstellung wurde beantwortet.

Somit kann dieser seine Pläne auf der Chamerstrasse im Dorfzentrum weiterverfolgen. Für 2,2 Millionen Franken soll der Bereich der Strasse zwischen der Einmündung der Eichengasse bis zur Einmündung des Ehretweges aufgewertet werden. Der Strassenraum wird aufgeweitet, indem in der Mitte der Fahrbahn ein zwei Meter breiter, gepflästerter Streifen erstellt wird. Weil einige Rabatte entfallen, werden entlang der Strasse Bäume gepflanzt.

Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher Hubert Schuler stellte das Projekt vor und nannte «drei gewichtige Argumente» für die Umgestaltung. Diese schaffe Begegnungsmöglichkeiten und erhöhe die Aufenthaltsqualität. Weiter werde die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht. Und drittens könne die Gemeinde mit Unterstützungsbeiträgen von Bund und Kanton rechnen. Dadurch würden sich, so Schuler, die Nettokosten für Hünenberg «massiv reduzieren».

Für landwirtschaftliche Fahrzeuge könnte es eng werden

SVP-Präsident Thomas Villiger, der auch Mitglied der Verkehrskommission ist, betonte, es sei «ein schönes Projekt». Aber seine Partei könne dem Traktandum nicht zustimmen. Seine Begründung: Die Chamerstrasse wird nach der Eröffnung der Umfahrung Cham-Hünenberg (voraussichtlich 2027/2028) von der Kantons- zur Gemeindestrasse abklassiert. «Dann erst kann das Gewerbe seine nötigen Transporte über die Umfahrung planen», argumentierte Villiger. Er gab zu bedenken, dass mit dem Projekt die Verhältnisse auf der Strasse enger würden: «Zwei Lastwagen könnten sich nur mit Tempo 20 kreuzen.» Für landwirtschaftliche Fahrzeuge könnte eine Kreuzung noch schwieriger werden. «Wir sind der Meinung, dass man eine Strasse erst verschmälern sollte, wenn es eine Alternative für den Gütertransport gibt.» Villiger forderte, die Abstimmung zu verschieben und das Projekt später zu realisieren.

«Heute haben wir sauber kanalisierte Verkehrswege für alle», war auch Markus Zimmermann der Meinung. «Mit dem Projekt werden Grünflächen durch Betonflächen ersetzt. Ich frage mich, wo hier die Aufwertung ist.» Zimmermann ist ebenfalls Mitglied der Verkehrskommission, sprach aber als Privatperson. Er empfehle den Kredit abzulehnen. Ein weiterer Votant, Urs Jakober, forderte in seinem Ordnungsantrag wie Villiger, das Geschäft zu verschieben und später eine Urnenabstimmung durchzuführen.

SP-Antrag für Tempo-20-Zone scheitert klar

Anderer Meinung waren die Vertreterinnen und Vertreter von FDP, CVP, Grünem Forum und SP. Anna Bieri, CVP-Kantonsrätin, sprach sich für das Vorhaben und den Zeitplan des Gemeinderats aus. In Hünenberg kenne, treffe und grüsse man sich, das mache die Gemeinde aus. «Jetzt gilt es, den Gedanken der neuen Zentrumsüberbauung fertig zu denken», sagte Bieri. Tempo 30 sei «ein guter Kompromiss», denn dieses Geschwindigkeitsregime garantiere auch weiterhin einen flüssigen Verkehr.

Die SP wollte sogar noch weiter gehen und stellte den Antrag, eine Tempo-20-Zone auf dem Perimeter einzurichten. Das schaffe einen «echten Mehrwert und Begegnungsmöglichkeiten», wie es Präsidentin Virginia Köpfli ausdrückte. Nur sehr wenige im Saal stimmten diesem Vorschlag zu. Die neu gestaltete Chamerstrasse soll nun zeitgleich mit der Fertigstellung der Zentrumsüberbauung Maihölzli - im Herbst 2022 - in Betrieb genommen werden.

Poststelle soll in der neuen Migros-Filiale integriert werden

Nach der Versammlung fand eine Info-Veranstaltung zur künftigen Postversorgung in Hünenberg Dorf statt. Drei Vertreter der Post zeigten auf, wie die Nachfrage in der bestehenden Filiale seit Jahren rückläufig ist. Angestrebt wird nun eine so genannte Filiale mit Partner in der Migros, die in der Zentrumsüberbauung einen Laden eröffnen wird. Auch der Gemeinderat spricht sich für dieses Vorgehen aus.

Die Fragerunde zeigte, dass viele in Hünenberg skeptisch sind - unter anderem, weil die Gemeinde 2018 der Postfiliale im Creabeck in Hünenberg See finanziell unter die Arme greifen musste, was eine grosse Kontroverse ausgelöst hatte. Die Vertreter der Post werden am Samstag, 26. Juni, von 8.30 bis 11.30 Uhr in der Postfiliale Hünenberg Red und Antwort stehen.