Hünenberg Martin Durisch soll Rechnungsprüfer werden Am 13. Februar findet die Ersatzwahl in die Rechnungsprüfungskommission (RPK) statt. Das Grüne Forum Hünenberg stellt einen Kandidaten.

Das Grüne Forum hat an der Parteiversammlung Martin Durisch als Kandidaten für die Rechnungsprüfungskommission einstimmig nominiert.

Martin Durisch. Bild: PD

Martin Durisch ist in Hünenberg aufgewachsen und war während mehr als 20 Jahren in der Pfadi Hünenberg aktiv. 14 Jahre vertrat er laut Mitteilung des Grünen Forums die Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde im Jugendtreff Hünenberg und war in dieser Funktion auch als Kassier tätig. Seit 30 Jahren arbeitet Martin Durisch im strategischen Einkauf in verschiedenen globalen Konzernen. Er ist mit dem Rechnungswesen, Budget und Finanzkennzahlen bestens vertraut und bringt mit seinen Erfahrungen für die Rechnungsprüfungskommission die besten Voraussetzungen mit. (haz)