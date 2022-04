Hünenberg Mitte nominiert Huwyler und Anderegg sowie neue Kräfte Für die Wahlen vom 2. Oktober setzt die Ortspartei vorwiegend auf routinierte Kräfte – in der Rechnungsprüfungskommission allerdings ausschliesslich auf neue.

Die Gemeindepräsidentin Renate Huwyler und der Bauchef Thomas Anderegg sollen nach dem Wunsch der Mitte im Gemeinderat bleiben. Sie wurden kürzlich laut Parteiangaben einstimmig nominiert.

Im Kantonsrat hat Hünenberg auf Kosten der grösseren Gemeinde Cham einen Sitz verloren und hat noch deren fünf. Die Mitte kämpft mit den bisherigen Anna Bieri und Heinz Achermann darum, ausserdem mit Regula Werder, Konstantin Beck und Anita Zimmermann.

In der Rechnungsprüfungskommission (RPK) hören Theres Moos und Paul Scherer per Ende 2022 auf. Scherer führte die Kommission in den vergangenen vier Jahren auch als Präsident. Mit Ludovit Gajdos und Oli Brunner gelang es der Mitte, neue Kandidaten zu finden. Gajdos wird von der Partei auch als neuer RPK-Präsident portiert. (bier)