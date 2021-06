Hünenberg Pfadi führt erstes Repair-Café in der Gemeinde durch Am 5. Juni werden im Schulhaus Ehret C Geräte und Weiteres wieder auf Vordermann gebracht.

(bier) Am Samstag, 5. Juni, wird von 10 bis 15 Uhr das Repair-Café im Schulhaus Ehret C erstmals durchgeführt. Es handelt sich laut der Gemeinde Hünenberg um «eine öffentliche Veranstaltung, bei denen ehrenamtlich tätige Personen Reparaturen an Geräten und Materialien ausführen». Die Organisation erfolgt durch die Hünenberger Pfadi.