Hünenberg Pferd erschrickt sich und brennt mit Kutsche durch In der Stadelmatt ist am Samstagmittag ein Pferd mit einer Kutsche durchgebrannt. Der Kutscher wurde dabei leicht verletzt. Anwohner konnten das Pferd schliesslich einfangen.

Die Kutsche hat sich im Lieferwagen verhededert. Bild: PD

Aus noch unbekannten Gründen hat sich ein Pferd, das mit der Kutsche auf einem Vorplatz in der Stadelmatt stand, am Samstagmittag kurz vor 12 Uhr erschreckt. Nach dem Schreck ist es einen Absatz hinuntergesprungen und der Kutscher fiel von der Kutsche. Wie die Zuger Polizei mitteilt, hat er sich dabei leicht verletzt. Das Pferd verhedderte sich daraufhin beim Rückweg auf den Vorplatz in einem Lieferwagen, das auf der Strasse stand.

Es konnte sich vom Geschirr losreissen und es brannte über die Felder Richtung Frauental durch. Anwohner konnten es schliesslich einfangen. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der 62-jährige Kutscher ins Spital gebracht. Der Sachschaden an der Kutsche und am Lieferwagen beläuft sich auf mehrere Tausend Franken. (rad)