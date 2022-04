Hünenberg Polizeihündin findet gestohlene Tresore bei einer Waldhütte In einem Industriequartier ist es in den letzten Tagen zu mehreren Einbrüchen gekommen. Die Täter stahlen dabei Tresore. Polizeihündin «Hailey» fand das Deliktsgut bei einer Waldhütte.

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zutritt in ein Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch in der Gemeinde Hünenberg. Im Innern durchsuchten die Täter die Räume und entwendeten einen Tresor. Dieser wurde zu Fuss mit einem Logistikwagen einige hundert Meter durch das Quartier zu einem weiteren Gewerbegebäude geschoben.

Dort verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt in ein Gebäude, entwendeten den Fahrzeugschlüssel eines Lieferwagens und transportierten damit den zuvor gestohlenen Tresor ab. Der verwendete Lieferwagen wurde rund eine halbe Stunde später an den Ursprungsort zurückgebracht.

Unterstützt von Polizeihündin «Hailey» suchten Einsatzkräfte in der Folge das Industriegebiet sowie die nähere Umgebung ab. Dabei fanden sie den gestohlenen Tresor bei einer nahegelegenen Waldhütte.

Die Polizeihündin Hailey auf Spurensuche. Bild: Zuger Polizei

Am gleichen Ort stiessen die Einsatzkräfte zudem auf einen weiteren Tresor sowie einen Lieferwagen. Die Ermittlungen ergaben, dass dieses Deliktsgut in der Nacht auf Montag bei einem Einbruch in ein weiteres Gewerbegebäude im Industriequartier Bösch gestohlen worden war. Die beiden Tresore waren bei der Waldhütte aufgebrochen und durchsucht worden. Das sich darin befindende Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Franken haben die Täter mitgenommen. (rem)