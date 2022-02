Hünenberg Schwer verletzt: 81-Jähriger Autofahrer prallt in einen Lastwagen Auf der Sinserstrasse sind ein Lastwagen und ein Auto zusammengeprallt. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt.

Es passierte am Montagnachmittag kurz vor 13:45 Uhr: Beim «Zollhaus» in Hünenberg ist ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestossen. Zum Unfall kam es, als ein 48-jähriger Lastwagenfahrer auf der Sinserstrasse Richtung Hagendorn unterwegs war – und gleichzeitig ein 81-jähriger Autofahrer von der Zollweid über die Sinser- in die Drälikerstrasse fuhr. Auf der Kreuzung kam es zu einer seitlich/frontalen Kollision.

Die Unfallstelle auf der Sinserstrasse in Hünenberg. Bild: Zuger Polizei

Während der Lastwagenchauffeur unverletzt blieb, wurde der Autofahrer mit erheblichen Verletzungen ins Spital eingeliefert. Das teilt die Zuger Polizei am Montagabend mit.

Das Auto war nach dem Unfall nur noch Schrott. Im Einsatz standen Mitarbeitende des Rettungsdienstes Zug, des Strassenunterhaltsdienstes, eines privaten Abschleppunternehmens sowie der Zuger Polizei.

(stg)