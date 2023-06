Hünenberg So sieht es aus, wenn Jungstörche «gemarkt» werden In der Hünenberger Hofgruppe Bützen nisten seit Jahren Störche. Kürzlich sind die jungen Störche von Fachleuten mit Marken versehen worden.

14 Bilder 14 Bilder Margrith Enggist von Gesellschaft Storch Schweiz bringt die Plomben an. Bild: Stefan Kaiser (Hünenberg, 13. 6.2023)

Seit Jahren brüten in der Hünenberger Hofgruppe Bützen Störche. In den Nestern befinden sich derzeit Jungtiere. Diese Woche haben sich Fachleute der Schweizerischen Gesellschaft für den Weissstorch der Beringung des Nachwuchses angenommen. Mittels Hebekran haben sie sich in die Höhe zu den Nestern auf dem Dachfirst hieven lassen, um die kleinen Federviecher vorsichtig mit den metallenen Marken zu versehen. (fae)