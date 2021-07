Hünenberg Sonja Rogenmoser ist neue Präsidentin der FDP-Ortspartei Die 42-Jährige folgt auf Roland Bigler.

Sonja Rogenmoser Bild: PD

(rh) An der letzten Generalversammlung der FDP Hünenberg wurde Sonja Rogenmoser als neue Präsidentin gewählt. Sie folgt auf Roland Bigler, der weiterhin als Vizepräsident amten wird. Sonja Rogenmoser ist seit 2018 Mitglied der FDP Hünenberg und startete 2019 als Vizepräsidentin im Vorstand. Weiter vertritt sie die FDP seit 2020 in der Finanzkommission. Sie ist 42 Jahre alt, Betriebswirtschafterin und Unternehmerin der Crelution GmbH mit Sitz in Hünenberg. Ihre Ziele sind laut Mitteilung der FDP «für Gewerbe gross und klein einzustehen, die Digitalisierung weiter voranzutreiben, Wirtschaft und Ökologie weiter in Verbindung zu bringen und vor allem für mehr Eigenverantwortung einzustehen».