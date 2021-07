Hünenberg Undichte Stelle: Der Reussdamm wird repariert und erhöht Die Hochwasserlage im Kanton Zug bleibt angespannt. Der kantonale Führungsstab appelliert nochmals an die Bevölkerung, Gewässer zu meiden.

Unterhalb der Reusshalde ist Wasser ausgetreten. Bild: Matthias Jurt (Hünenberg, 15. Juli 2021)

(bier) In der Gemeinde Hünenberg wurden am Donnerstagvormittag Massnahmen zur Stabilisierung des Reussdamms eingeleitet, da dieser «stark gesättigt ist und in einem Bereich eine Schadstelle» aufweist, teilte der kantonale Führungsstab am Donnerstagmittag mit.

Dessen Chef Urs Marti wird folgendermassen zitiert: «Um einen Dammbruch verhindern zu können, soll der Damm mittels Baumaterial und Schüttungen an besagter Stelle verstärkt werden. Gleichzeitig erhöhen wir den Damm in einem Teilabschnitt mit Sandsäcken, um zu verhindern, dass Wasser übertritt.»

Diese Dammverstärkungen erfolgten insbesondere zum Schutz des umliegenden Gebiets, «zumal übertretendes Wasser in der Reussebene beträchtlichen Schaden anrichten könnte».