Hünenberg: Zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen Zwei Autolenker waren am Wochenende mit Alkohol im Blut unterwegs. Sie sind ihre Führerausweise los.

(rh) Am Samstagabend, um 22.30 Uhr, kontrollierte eine Polizeipatrouille an der Rothusstrasse in Hünenberg einen Autolenker. Da bei ihm Alkoholsymptome festgestellt wurden, führten die Einsatzkräfte einen Atemalkoholtest durch. Dieser fiel mit 0.84 mg/l positiv aus, wie die Zuger Polizei mitteilt. Der Führerausweis wurde dem 36-jährige Mann zuhanden der Administrativbehörde (Strassenverkehrsamt) abgenommen.

Wenig später, kurz vor Mitternacht, fiel einer Patrouille im Bereich «Chämleten» in der Gemeinde Hünenberg ein weiterer Fahrzeuglenker auf. Bei der anschliessenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte wiederum Alkoholsymptome fest. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim 44-Jährigen einen Wert von 0.67 mg/l. Auch dieser Lenker musste seinen Führerausweis vor Ort abgeben.