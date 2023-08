Kolumne «Standpunkt»: Ich bin dazu berechtigt! Gemeinderätin Dominique Messmer macht sich Gedanken über das gesellschaftliche Zusammenleben. Dominique Messmer, Gemeinderätin SVP Drucken Teilen

Meiner Ansicht nach nimmt die Rücksichtslosigkeit neuerdings Formen an, die weit über das Erträgliche hinausgehen. Das neuste Motto eines Teils der Gesellschaft scheint folgendermassen zu lauten: Ich will, also darf ich, denn ich bin dazu berechtigt. Ein paar selbst erlebte Müsterchen gefällig? Gerne. Das eine oder andere werden Sie vielleicht wiedererkennen.

Ich gehe mit meinen Kindern einkaufen und habe keine Lust, dauernd auf sie aufzupassen? Kein Problem. Ich lasse sie im Kinderschmuckgeschäft vis-à-vis des Detaillisten spielen und erkläre der Verkäuferin, dass ich gleich wieder zurück sei und sie ja schnell auf den Nachwuchs aufpassen könne. Sollte mir das Verkaufspersonal erklären, dass es für den Kinderhütedienst nicht zuständig sei, schnauze ich sie an, schnappe mir meine Kinder und verlasse wutschnaubend und wüste Beschimpfungen rufend den Laden. Die Verkäuferin ist irritiert? Egal; ich bin dazu berechtigt!

Wenn ich mich krank fühle, vereinbare ich heutzutage keinen Arzttermin mehr, weil mich die Warterei nervt und ich jetzt gleich den Mediziner konsultieren möchte. Also spaziere ich direkt in die Praxis und erwarte, dass man mich – möglichst demnächst – dazwischenschiebt. Die anderen müssen nachher eine längere Wartezeit auf sich nehmen? Na und; ich bin dazu berechtigt.

Ich bin wieder einmal zu spät aufgestanden und habe nun Stress, um ins Büro zu kommen. Also rücke ich dem Vordermann lichthupend auf die Pelle, nehme dem Nächsten die Vorfahrt und zeige ihm dabei auch gleich noch den Stinkefinger. Was fällt dem Deppen auch ein, mich nicht durchzulassen. Nun ist er verärgert? Einerlei; ich bin dazu berechtigt!

Mein Kind kommt am Mittag mit einer schlechten Note nach Hause. Da ich die vergebenen Punkte nicht nachvollziehen kann, stehe ich gleich vor der ersten Nachmittagsstunde bei der Lehrerin auf der Matte und mache ihr mal klar, dass ich die Prüfungen der anderen Kinder sehen will, weil ich nicht glauben kann, dass meine Apple-Kristin so schlecht gewesen sein soll. Auf die Rechtfertigung der unfähigen Pädagogin gehe ich selbstverständlich nicht ein, sondern drohe gleich mit dem Weiterzug an den Regierungsrat. Die Lehrerin ist nun eingeschüchtert? Gut, denn ich bin dazu berechtigt!

Sonntagmorgen und kein Brot im Haus. Macht nichts, ich fahre schnell zum Bahnhof und suche vergebens nach meinem Odenwälder Sauerteigbrot. Den herbeigerufenen Filialleiter nehme ich mir gleich mal zur Brust und erkläre ihm, dass die Grösse des Ladens keine Rolle spiele, wenn es um meinen Geschmack geht. Aus Kulanz will ich gratis ein anderes Brot, schliesslich ist der Kunde König. Ausserdem – Sie erraten es schon – bin ich dazu berechtigt!

Wie wäre es, wenn wir uns alle mal wieder selbst an der Nase nehmen und ein bisschen Anstand an den Tag legen würden? Die Verkäuferin, der Filialleiter, die anderen Patienten, die übrigen Autofahrer und die Pädagogin würden es uns vermutlich danken.

Ich auf jeden Fall danke Ihnen, dass Sie mich zuerst aus dem Bus aussteigen lassen, dass Sie mir die Türe aufhalten, wenn ich voll beladen hinter Ihnen stehe, dass Sie mir beim Überqueren der Strasse ein Lächeln schenken oder mir einfach einen schönen Tag wünschen. Danke!