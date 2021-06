Wasserball Der Ägeri-Captain sagt trotz einer Spielzeit fast voller Pleiten: «Ich sehe der nächsten Saison positiv entgegen» In sechs Partien der verkürzten NLB-Saison resultierten fünf Niederlagen. Yannik Blattmann kennt die Gründe dafür.

Ägeris Captain Yannik Blattmann (am Ball) streicht die Entwicklung junger Spieler heraus. Bild: Stefan Kaiser (Oberägeri, 5. Juni 2021)

Nach dem Schlusspfiff der letzten Partie in der wegen Corona verkürzten diesjährigen NLB-Meisterschaft gegen Lugano II blickte Frosch-Ägeri-Captain Yannik Blattmann positiv in die Zukunft. Obwohl das Spiel im heimischen Bad in Oberägeri mit 6:14 verloren gegangen und es im sechsten Saisonspiel die fünfte Niederlage war. Ägeri spielte während der zu Ende gegangenen Saison mit nur einem ausländischen Verstärkungsspieler – mit Spielertrainer Norbert Kerschbaum. «Wir konnten uns nicht hinter zwei ungarischen Verstärkungsspielern verstecken, sondern mussten uns in jedem Spiel auf unsere eigenen Fähigkeiten verlassen», sagt Blattmann. Gegen Lugano haben sich die Frösche denn auch genügend Torchancen herausgespielt, um das Spiel zu gewinnen. «Normalerweise ist die Effizienz vor dem gegnerischen Tor nicht unser Problem, heute haben wir aber aus den Chancen definitiv zu wenig gemacht.»

Vielleicht waren die Offensivbemühungen insgesamt zu einfach auszurechnen. Etwas mehr Varianten und Bewegung würde dem Ägerer Angriffsspiel sicher gut anstehen. Aber das Team hat gelernt, das Spiel selber an sich zu reissen und zu versuchen den Unterschied zu machen. Es kann sich nicht mehr darauf verlassen, dass es die beiden Ausländer schon richten. Im Defensivverhalten waren die vielen Kontertore in den letzten Spielen ein Problem. «Wir konnten die Kontergegentore gegen Lugano auf zwei oder drei einschränken, was eine deutliche Verbesserung darstellt».

Entwicklung wichtiger als Resultate

Es war von Beginn an klar, dass diese kurze und intensive Saison dazu genutzt werden soll, Spieler und Mannschaft weiterzuentwickeln, ohne allzu sehr auf die Resultate zu achten. Aufgrund diverser Abgängen im letzten Jahr wurden Leihspieler ins Team eingebunden. Dies hat erstaunlich gut funktioniert. Nachwuchsspieler wie Sven Lehmann oder Sven Riedmann haben vermehrt Einsatzzeiten erhalten und Fortschritte gemacht. «Gerade für sie war das Spiel gegen Lugano eine gute Standortbestimmung, da die Tessiner mit Nachwuchsspielern und jungen NLA-Talenten antraten», erklärt Yannik Blattmann.

Daneben entwickeln sich Spieler wie Tim Riedmann mehr und mehr zu Leistungsträgern und wichtigen Teamstützen. Deshalb ist der Ägerer Captain überzeugt: «Können wir diese Erfahrungen mitnehmen und eine richtige Vorbereitung ohne Coronaeinschränkungen absolvieren, sehe ich der nächsten Saison positiv entgegen.»