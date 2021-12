Kommentar «Chefsache»: Bei den illegalen Wohnungen in Neuheim braucht es jetzt klare Verhältnisse In Neuheim gibt es Streitigkeiten über die Rechtmässigkeit von Bauten – nicht das erste Mal. Der Gemeinderat wird nicht darum herumkommen, mit den Betroffenen an einen Tisch zu sitzen. Rahel Hug Drucken Teilen

Der Neuheimer Gemeinderat ist nicht zu beneiden. Er muss Fehler aus der Vergangenheit ausbaden, die er nicht selber verantwortet. An der Industriestrasse im Gewerbegebiet Buechmatt bestehen Wohnungen, die widerrechtlich erstellt wurden. Es laufen deshalb nachträgliche Bewilligungsverfahren. Eine IG aus Bewohnerinnen und Bewohnern wehrt sich dagegen. Mit einer Motion forderte sie, dass die bestehenden Wohnungen endgültig bewilligt werden und die Bauordnung angepasst wird, sodass mehr Wohnanteil möglich ist. Das erste Anliegen ist aus Sicht des Gemeinderats gar nicht motionsfähig.

Zwar gewann die IG mit ihrem Begehren an der Gemeindeversammlung vergangene Woche knapp keine Mehrheit. Doch die Sache ist damit noch lange nicht gegessen. Eine Stimmrechtsbeschwerde zur Frage der Motionsfähigkeit ist zurzeit beim Zuger Regierungsrat hängig. Zudem dürften die komplexen Bewilligungsverfahren langwierig werden – und möglicherweise einschneidende Folgen für die Bewohnenden haben.

Es ist nicht das erste Mal, dass es in Neuheim Streitigkeiten über die Rechtmässigkeit von Bauten gibt. Erst im September 2020 stimmte die Bevölkerung über den Bebauungsplan «Im Blatt» ab, der unter anderem nachträgliche bauliche Veränderungen legitimierte, die nicht das ordentliche Bewilligungsverfahren durchlaufen hatten. In diesem Fall liegt eine weitere Stimmrechtsbeschwerde momentan beim Verwaltungsgericht – der Zuger Regierungsrat hatte sie abgelehnt. Dass früher in der Bauabteilung eine offenbar etwas zu legere Bewilligungspraxis vorherrschte, lässt sich heute nicht mehr ändern. Wohl aber kann der Gemeinderat jetzt klare Verhältnisse schaffen. Denn es ist seine Pflicht, in diesem Dschungel baulicher Bestimmungen für Ordnung zu sorgen. Die laufende Ortsplanungsrevision bietet eine gute Gelegenheit, hier aufzuräumen. Weil das Thema viele Einwohnerinnen und Einwohner direkt betrifft, kommt die Neuheimer Exekutive wohl nicht darum herum, mit den Betroffenen an einen Tisch zu sitzen. Das ist ein unangenehmer, aber wichtiger Schritt.