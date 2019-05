Im Edelweiss-Look geht's Richtung «Eidgenössisches» – die Zuger Polizei zeigt sich kreativ

Tickets gibt's per Losentscheid und weitere Neuigkeiten zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest

In 100 Tagen ist es soweit: Zum dritten Mal in der Geschichte findet in Zug das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest am 23. bis 25. August 2019 statt. Die wichtigsten Neuigkeiten in der Übersicht.