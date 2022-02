Fasnacht Im «Grünen Frosch» ging die Post ab – fasnächtliche Hochstimmung im Zentrum von Baar Das gut besuchte Baarer Fasnachtsdorf bot während dreier Tage Spass und Kulinarisches für das heitere Fasnachtsvolk.

Guggenbühne, Fasnachtsbälle, Kostümprämierung und Kinderattraktionen – das Programm war vielseitig. Bild: Christian H. Hildebrand (Baar, 26. Februar 2022)

Schon am frühen Samstagnachmittag ging es im Fasnachtsdorf auf dem Baarer ­Rathausplatz hoch zu und her. Die Menschen lauschten den kakofonischen Klängen der freudig aufspielenden Guggenmusiken. Die überall aufgebauten Verpflegungsstände wurden beinahe überrannt und in den verschiedenen, in Wagen eingerichteten Beizen herrschte Hochbetrieb. Das Baarer Fasnachtsdorf lockte von Freitagabend bis Sonntag viel Volk ins Dorfzentrum.

In der Fruchtba(a)r «Grüner Frosch», an deren Aussenwand ein Schild mit der ­Inschrift «Privat Fischenze, ­fischen verboten» stand, meinte der Baarer Bierbrauer Martin Uster: «Gefischt wird hier nicht, dafür wird umso mehr getrunken.» Der noch amtierende Räbevater Peter II. ­Langenegger und sein Kumpel Markus Niederberger, seines Zeichens Tagespräsident der Töfflibuebe, wussten allerlei Interessantes zu erzählen. Ob alles der Wahrheit entsprach, war angesichts der wohl bereits in grosser Anzahl konsumierten Biere zweifelhaft.

Zwei Lölikinder freuen sich am wilden Treiben. Bild: Christian H. Hildebrand (Baar, 26. Februar 2022)

Gewählt, aber noch nicht inthronisiert

Kurt Uster, Patron der Brauerei Baar, raunte dem Berichterstatter unserer Zeitung jedenfalls zu: «Du musst nicht alles glauben, was Peter und Markus erzählen.» Wohl wahr ist allerdings, dass in der Person von Christophe Egli, dem Sohn des legendären Ex-EVZ-Präsidenten Fredy Egli, ein Nachfolger für Peter II. gewählt, aber noch nicht inthronisiert worden ist. Während im «Grünen Frosch» tüchtig gefeiert wurde, wurde das Pikett-Stübli der Feuerwehr Baar erst eröffnet. Beat Huber und Philipp Hotz, die auf die ersten Gäste warteten, sagten unisono: «Es wird nicht lange dauern, bis unser Stübli randvoll besetzt ist und der Bär tanzt.»

Weitere Bars und Beizen sorgten für das leibliche Wohl der Fasnachtsgäste. Auf der Guggenbühne spielten gegen 40 verschiedene Guggenmusiken auf, es gab mehrere Bälle, eine Kostümprämierung und ein Kinderprogramm mit vielen Attraktionen.