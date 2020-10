Im Hasenbüel ob Zug soll es «hängende Gärten» geben Die Steiner AG aus Zürich entwickelt im Zuger Quartier Hasenbüel zwei Wohnbauten, die sich «geradezu idealtypisch ins Siedlungsbild einfügen». «Floating Gardens», so der Name des Projekts, überzeugt durch eine harmonische Anbindung an Wald, Wiese und Landwirtschaftszone.

(haz) Es ist nicht selbstverständlich und zeugt von einem hohen Architekturverständnis, wenn ein Immobilienentwickler für die Projektierung von zwei Wohnhäusern einen Studienauftrag mit vier Architekturbüros aus Zürich, Zug und Luzern lanciert, steht in der Medienmitteilung der Steiner AG zum Projekt. Im Falle der Wohnbauten im Hasenbüel war für Projektleiter Daniel F. Hauri allerdings von Anfang an klar: Immobilien, die sich in einen landschaftlich hoch attraktiven, aber auch sensiblen Ort einfügen sollen, müssen höchste Kriterien der Baukultur erfüllen – und sich adäquat dem Siedlungs- und Landschaftsbild anpassen; nicht nur der künftigen Bewohner wegen, sondern auch, um als neues Element innerhalb einer gebauten Quartierstruktur bei der Nachbarschaft auf Akzeptanz zu stossen. Die anspruchsvolle Aufgabe adäquat umsetzen wird das Zürcher Architekturbüro «Wild Bär Heule». Deren Entwurf wurde im Rahmen eines qualitätssichernden Verfahrens von einer Fachjury ausgewählt.

«Bauen ist immer ein öffentlicher Akt und mit einer hohen Verantwortung verbunden. Geht es um ein Grundstück mit so aussergewöhnlichen lagespezifischen Qualitäten, wie sie das Hasenbüel vorweist, gilt diese Prämisse erst recht», lässt sich Daniel F. Hauri in der Medienmitteilung zitieren. Die Baueingabe bei der Stadt Zug erfolgte Ende September 2020.

Das Gelände im Hasenbüel, auf dem die Überbauung realisiert werden soll. Bild: PD

Geplant sind zwei leicht zueinander versetzte Baukörper mit 14 Eigentumswohnungen (mit 3,5 bis 5,5 Zimmern), wovon zwei als Attikawohnungen ausgestaltet sind. Sie grenzen nördlich an das Friedbachtobel, südlich an die Überbauung Edenpark und westlich an die Landwirtschaftszone bzw. – etwas weiter unten – an die Mehrfamilienhäuser an der Meisenbergstrasse.

Besonderes Augenmerk wurde auf die Umgebungs- und Freiraumgestaltung gelegt, sodass sich die Begrünung mit Staudenzäunen, Blumenwiesen und Hochstammbäumen natürlich in den Hang integriert und die Grenzen zwischen Architektur und Natur fliessend sind. Charakteristisch für die Fassade sind die als hängende Gärten konzipierten Balkone, Loggien und Terrassen, die dem Projekt schliesslich den Namen gaben.