Im Kanton Zug soll das Busangebot mit dem Fahrplanwechsel verbessert werden Ab dem 10. Juni kann die Öffentlichkeit die Fahrplanentwürfe 2021 für die Bahn- und Buslinien einsehen und Änderungswünsche einreichen. Die Streckensperrung am Zugersee wird aufgehoben und es sind verschiedene Angebotsverbesserungen beim Busangebot des Kantons Zug geplant.

(haz) Die Fahrplanentwürfe der Bahn- und Buslinien für das Jahr 2021 können unter www.fahrplanentwurf.ch eingesehen werden. Das Bundesamt für Verkehr (BAV) führt von Mittwoch, 10. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, die Vernehmlassung durch, wie die kantonale Baudirektion in einer Medienmitteilung schreibt. Mit dem Ende der Bauarbeiten am Zugersee Ostufer ändert ein grosser Teil des Bahnfahrplans rund um den Zugersee. Eine Konsultation lohnt sich, da es im ganzen Netz Anpassungen im Minutenbereich gibt. Änderungsbegehren können direkt an fahrplan@zg.ch eingereicht werden.

Fahrplanwechsel für den Zugverkehr ins Tessin und die Innerschweiz

Im Fahrplanentwurf wird das vollständige Zielkonzept für den Nord-Südverkehr aufgelegt. Mit diesem Konzept entfällt für die halbstündlichen Züge ins Tessin der Umweg über Rotkreuz. Sie verkehren laut Medienmitteilung wieder via Walchwil. Ebenso verkehrt die S2 von Baar Lindenpark stündlich bis Erstfeld sowie ebenfalls stündlich von Baar Lindenpark via Zug nach Walchwil, was für diese Strecke einen Halbstundentakt ergibt. Damit verkürzen sich die Fahrzeiten für viele Pendlerinnen und Pendler. Die SBB wird über die Umsetzung des Fahrplans in Abhängigkeit zu den Bauvorhaben separat informieren.

Im September 2019 hatte der Regierungsrat das Angebot für die zweijährige Bestellperiode 2020/2021 festgelegt. Dank ansprechenden Offerten der Transportunternehmen wurden die dafür bereitgestellten finanziellen Mittel nicht vollständig ausgeschöpft. Dies erlaubt kurzfristig das bestellte Angebot punktuell zu ergänzen. Diese Ergänzungen müssen eine minimale Wirtschaftlichkeit erreichen und eine relevante neue Nachfrage ansprechen. Die ÖV-Branche will in den kommenden Monaten und Jahren und nach der Covid-19 Krise ihre Kundinnen und Kunden wieder zurückgewinnen. Mit der Bereitschaft, die Ausgaben im öffentlichen Verkehr wie geplant zu tätigen und der Aussicht, dadurch ein attraktiveres Angebot zu ermöglichen, schafft der Regierungsrat dafür im ganzen Kanton eine gute Voraussetzung. Diese Änderungen werden nun mit der Fahrplanauflage öffentlich aufgelegt.

Kantonale Angebotsmassnahmen im Fahrplan 2021: