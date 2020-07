Im Kanton Zug wird ein Vater und sein 4-jähriger Sohn vermisst – Polizei bittet um Hinweise Die Zuger Polizei sucht nach einem Vater und seinem 4-jährigen Sohn. Die beiden werden seit dem 27. Juni 2020 vermisst. Zuletzt wurden sie in Steinhausen gesehen.

(elo) Vater und Sohn wurden zuletzt am 27. Juni 2020 in Steinhausen gesehen. Seither fehle von den beiden jede Spur, wie die Zuger Polizei am Montag mitteilt.

Sollten Sie Hinweise über den Verbleib der Vermissten Personen haben, können Sie sich bei der Zuger Polizei unter der Nummer 041 728 41 41 melden.

Angaben zu den beiden Vermissten:

Halmat Ali Aziz (Vater, 36)

Halmat Ali Aziz Bild: Zuger Polizei

36-jährig

ca. 175 cm

schlanke Statur

braune Augen

auffällig blasse Hautfarbe

Glatzenträger

üblicherweise Bartträger

Any (Sohn, 4)

Any Bild: Zuger Poliei