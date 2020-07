Im Museum Burg Zug sind zum Start einer Veranstaltungsreihe alle Sinne gefragt

Serie

Waren es Streiche von Zuger Lausbuben? Als auf den späteren französischen Bürgerkönig Louis-Philippe ein Attentat verübt wurde

1793 versteckte sich der blaublütige Herzog von Orléans in der Stadt Zug, weil er sich hier in Sicherheit wähnte. Doch ausgerechnet in Zug wurde ein Attentat auf ihn verübt.