Leserbrief Im nächsten Jahr besser platzieren Zum Betrieb eines Eisrinks auf dem oberen Postplatz in der Stadt Zug

Wie kann man auf einer zur Zeit am meisten befahrenen Kreuzung in der Innenstadt ein Eisfeld aufstellen?

Wir haben eine wunderbare Kunsteisbahn auf einem riesigen, leeren Platz, auf welchem ganz viele Buden, Snack- und Getränke-Stände aufgestellt werden könnten. Es wäre doch sicher möglich gewesen, mit den Zuständigen des Zuger Eisfeldes eine Kooperation einzugehen, damit das Eisfeld zu gewissen Zeiten, z.B. am Abend, zu «Zug on Ice» geworden wäre. So viel Platz wie auf dem Arena-Platz, der nur selten genutzt wird, gibt es in der ganzen Stadt nicht.

Deshalb ist es absolut unverständlich, dass «Zug on Ice» mitten in den Abgasen und im Verkehr aufgestellt wurde. Vielleicht gelingt es, in einem nächsten Winter dieses Eisfeld besser zu platzieren.

Ruth von Allmen, Zug