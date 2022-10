Im neuen Gewand So sehen die neuen Polizeiuniformen der Zentralschweizer Korps aus Ab jetzt werden die alten Uniformen der Zentralschweizer Polizeien schrittweise ausgewechselt.

Sie sind die ersten, die in der Zentralschweiz die neue Uniform erhalten haben: Die Polizeiaspirantinnen und Polizeiaspiranten, die im Oktober 2022 ihren Lehrgang an der Internationalen Polizeischule in Hitzkirch gestartet haben.

5 Bilder 5 Bilder Bilder: Zentralschweizer Polizeikonkordat

Wie das Zentralschweizer Polizeikonkordat mitteilt, wechseln die 14 Zentralschweizer Korps und die Transportpolizei ihre Uniformen nach zehn Jahren nun schrittweise. Die neue Uniform unterscheidet sich «nur marginal» von der alten, steht in der Mitteilung geschrieben. Individuell sind nur die kantonsspezifischen Badges.

Mit der neuen Uniform tragen die Zentralschweizer Polizeikorps zum einheitlichen Erscheinungsbild der Polizei Schweiz bei. Bis Ende 2026 kann es noch sein, dass die neuen Uniformteile mit älteren vermischt sind. (lil)