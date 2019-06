Wie soll Cham im Jahr 2040 aussehen? Wie kann man Städte menschenfreundlicher gestalten? Referentin Alice Hollenstein zeigte an der Bau 019 im Lorzensaal auf, dass dies möglich ist – mithilfe der Psychologie. Monika Wegmann

Ansicht von Cham vom Blasenberg aus gesehen. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 10. Mai 2019)

Wie soll Cham im Jahr 2040 aussehen? Visionen sind gefragt, denn die nächste Ortsplanungsrevision steht an. Dafür gab es an der Tagung Bau 019 am Mittwoch im Lorzensaal einige spannende Impulse. Zur Freude von Rolf Ineichen, Vorsteher Planung und Hochbau Cham, war der Anlass gut besucht. Das mit Beispielen gespickte Referat von Alice Hollenstein, Gründerin und Managing Director von Urban Psychology Consulting & Research und Dozentin in Zürich und Berlin, stiess auf breites Interesse. Zu Beginn stellte sie Urban Psychology vor und erläuterte, weshalb das Thema für den Städtebau spannend und aktuell ist.

Es wurde deutlich, dass selbst Emotionen, Geschmack und Erfahrungen eine nicht unerhebliche Rolle spielen. Warum finden wir dieses Gebäude schön und das andere nicht? «Das Gehirn urteilt hier in 0,45 Sekunden», sagte sie, zeigte blitzschnell zwei Gebäude und fragte, welches besser gefalle. Die meisten wählten die klassische Version. Als weiteres Beispiel führte sie die Wahrnehmung von Sichtbeton an: «Die Architekten reagierten darauf positiv, die Laien nicht. Die Frage ist: Soll das Gebäude den Experten oder den Leuten gefallen? Wenn ja, strahlt unser Gehirn Glückshormone aus. Fazit: Schönheit, macht uns glücklich.» Hollenstein riet, solche Diskurse mehr zu führen. Was den Leuten gefalle, müsse man ernstnehmen.

Die Nutzer besser verstehen

Im Kern gehe es bei Urban Psychology darum, die Nutzer besser zu verstehen. Als weiteres Beispiel erwähnte sie einen Generationen-Spielplatz in der Ostschweiz. Eine gute Idee. Aber nur Kinder seien gekommen, die Älteren hätten sich nicht getraut. «Schon bei der Planung sollte man ältere Leute einbeziehen und Geräte aufstellen, die eine vielseitige Nutzung erlauben.»

Schmunzelnd nahmen die Zuhörer den Rat zur Kenntnis, die eigene Meinung nicht zu überschätzen. Experten und Laien hätten oft verschiedene Wahrnehmungen. Wichtig sei es, im Planungsprozess Informationen breit zu sammeln, mit Datenerhebungen, Befragungen, Beobachtungen und Analyse.

Der psychologische Aspekt im Städtebau sei noch nicht so alt. Der Wunsch, menschenfreundlichere Lebensräume zu schaffen, stehe in Zusammenhang mit dem Wachstum. Vielen Leuten gefalle eine gewisse Ordnung und Überschaubarkeit im Strassenbau. «Doch zu viel Ordnung ist langweilig. Es braucht gute Designer, die für frische Looks sorgen», so Alice Hollenstein.

Selbst die Planung eines Quartierweges könne mithilfe der Psychologie nutzungsorientiert verlaufen, wenn Passantenströme analysiert und praktische Routen gewählt würden. Und die Referentin verwies auf die spezifischen Methoden ihres Fachs, mit welchen der Städtebau optimiert werde. Zuletzt erwähnte sie anhand eines anschaulichen Beispiels, dass man Erdgeschosse in Überbauungen nicht nur gewerblich nutzen sollte: «Man könnte hier auch Wohnräume vorsehen, die mit einem gemütlich gestalteten kleinen Aussenraum für eine lebendigere Atmosphäre im Quartier sorgen würden.»

Im Anschluss beantwortete Alice Hollenstein die Fragen aus dem Publikum zu Gebäude- und Farbwahl sowie Denkmalschutz. Für die herausfordernden Anregungen erhielt sie viel Applaus.