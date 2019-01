Mietrecht: In 80 Prozent wird man sich einig Die Zuger kantonale Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht hat vergangenes Jahr 163 Streitereien verhandelt, wovon mehr als drei Viertel gelöst werden konnten. Die seit Jahren hohe Einigungsquote hat klare Gründe. Laura Sibold

Es ist eine Quote wie aus dem Bilderbuch. In rund 80 Prozent aller verhandelten Fälle findet die kantonale Schlichtungsbehörde im Miet- und Pachtrecht zusammen mit den Parteien einen tragbaren Kompromiss. Jegliche Streitigkeiten im Kanton Zug, die Miete oder Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen betreffen, werden dort verhandelt. Im Jahr 2018 führte die Schlichtungsbehörde 163 Verhandlungen durch. Von diesen konnten mehr als drei Viertel in gegenseitigem Einverständnis beigelegt werden.

Die hohe Einigungsquote für das vergangene Jahr ist laut Claudia Schmid-Bucher, Präsidentin der Schlichtungsbehörde, keine Seltenheit. In den letzten Jahren habe die Quote meist um die 80 Prozent betragen. Zu tun hat dies auch mit der Erhebungsmethode. Im Jahr 2018 stellten nämlich 222 Mieter oder Vermieter ein Schlichtungsgesuch. Nur in 163 Fällen fand jedoch eine Schlichtungsverhandlung statt. «Bei vielen Gesuchen kommt es nie zu einer Verhandlung, weil man sich schon vorab einigen kann oder eine Partei einlenkt», erklärt Simona Dognini, die juristische Sekretärin der kantonalen Schlichtungsbehörde.

Deutlich weniger Fälle als 2017

Die Verfahren bei der kantonalen Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht sind gemäss Gesetz kostenlos. «Das ist sicherlich auch ein Grund, weshalb unsere Einigungsquote so hoch ist», vermutet Simona Dognini. Wer vor der Schlichtungsbehörde einen Kompromiss erzielt, spart sich die Kosten, die bei einem weiteren Verfahren vor Gericht anfallen würden. Meist würden beide Parteien in einer Schlichtungsverhandlung Klarheit über das Miet- oder Pachtverhältnis erhalten wollen, selten wolle jemand weiter streiten.

Vor der eigentlichen Verhandlung können in einem Schriftenwechsel Gesuchsteller und Gegenseite schriftlich Stellung nehmen. Die Schlichtungsbehörde bereitet sich dann entsprechend vor, um eine speditive Einigung zu erzielen, so Claudia Schmid-Bucher. «Meist wird in einer Schlichtungsverhandlung innerhalb von einer bis zwei Stunden eine einvernehmliche Lösung gefunden.»

2018 sind bei der kantonalen Schlichtungsbehörde Miet- und Pachtrecht relativ wenige Fälle eingegangen. Waren es im vergangenen Jahr nämlich deren 222, so meldeten sich 2017 sogar 350 Gesuchsteller. «Immer wenn sich der Referenzzinssatz ändert, haben wir mehr Mietzinsanfechtungen. Das war auch im Jahr 2017 so», erinnert sich Simona Dognini.

Mieter wehren sich häufiger gegen Kosten

Zugenommen haben in den letzten zwei Jahren auch vermehrt Fälle, in welchen der Anfangsmietzins angefochten wird. «Hier dürfte die Sensibilisierung der Mieter aufgrund der Berichterstattungen in verschiedenen Medien eine Rolle spielen. Auslöser waren die Abstimmungen in verschiedenen Kantonen zur Einführung des obligatorischen Anfangsmietzinsformulars, welches Zug schon seit dem Jahr 1990 kennt», erklärt die juristische Sekretärin der kantonalen Schlichtungsbehörde.

Die Hauptgründe für ein Gesuch bei der Schlichtungsstelle sind laut Dognini jedoch seit Jahren dieselben: Meist handle es sich beim Streitpunkt entweder um eine Vertragskündigung, Mängel am Mietobjekt oder eine Forderung auf Zahlung. «Oft geht es bei der Rückgabe des Mietobjekts um die Frage, welche Beträge die Mietpartei noch übernehmen muss», erklärt Simona Dognini und nennt sogleich ein Beispiel: «In vielen Zuger Mietverträgen ist festgehalten, dass die Mietpartei kleinere Reparaturen und Gerätekontrollen selber zu bezahlen hat. Die Rechtsprechung hat sich aber in eine andere Richtung entwickelt. Demnach müssen zum Beispiel Reparaturen, welche nur durch eine Fachperson ausgeführt werden können, in der Regel nicht von der Mietpartei übernommen werden.» Die Mieterinnen und Mieter würden sich nun vermehrt gegen solche Rechnungsstellungen wehren.