In Baar wurden zwei Lenker ohne Führerausweis angehalten In der Nacht auf Sonntag haben gleich zwei Autofahrer ohne gültigen Führerausweis ein Fahrzeug gelenkt. Einer von beiden sass zudem unter Drogen- und Alkoholeinfluss am Steuer.

(cro) Der erste Vorfall ereignete sich am Samstagabend, 31. Oktober, um 23.30 Uhr, in Baar an der Lättichstrasse, wie Sandra Peier, Mediensprecherin der Zuger Strafverfolgungsbehörden, in einer Mitteilung schreibt. Einsatzkräfte der Zuger Polizei kontrollierten einen 19-jährigen Autolenker und haben dabei festgestellt, dass der junge Mann keinen Führerausweis besitzt. Seine 19-jährige Beifahrerin ist im Besitz eines Führerausweises auf Probe und hat das Fahrzeug ihrem Freund überlassen. Beide müssen sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Ein positiver Drogenschnelltest

Kurz vor 4.45 Uhr wurde durch die Einsatzkräfte an der Lättichstrasse ein weiteres Auto kontrolliert. Der 19-jährige Lenker besitzt ebenfalls keinen gültigen Führerausweis. Zudem wurden bei ihm Alkohol- und Drogensymptome festgestellt. Ein durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf Cannabis aus. Folglich ordnete die Pikett-Staatsanwältin eine Blut- und Urinprobe im Spital an. Der 19-jährige Beifahrer ist im Besitz eines Führerausweises auf Probe, war aber ebenfalls alkoholisiert und hat das Auto seinem Kollegen überlassen. Auch in diesem Fall müssen sich beide Personen vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.