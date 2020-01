Bildstrecke In Cham geht es in turnerisch von analogen ins digitale Zeitalter Der Turnverein Cham hat den technischen Wandel zum Thema bei seinem Chränzli. Das Publikum ist begeistert.

7 Bilder 7 Bilder Die Turner setzten dir Reise von der analogen in die digitale Welt um. Bild: Matthias Jurt (Cham, 17. Januar 2020)

Der Lorzensaal füllte sich am Freitagabend immer mehr, und die Festwirtschaft hatte alle Hände voll zu tun. «Dieser Anlass ist für uns sehr wichtig», erklärte Sandra Bircher vor dem diesjährigen Chränzli. Sie ist seit 2016 Präsidentin des Turnvereins Cham. Die Veranstaltung biete den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Gemeinschaft einem breiten Publikum vorzustellen, erklärte die Präsidentin weiter. «Der Anlass bringt auch einen willkommenen Zustupf in die Vereinskasse».

Die seit 1885 organisierten Turnvorstellungen werden seit 1980 im Zweijahresrhythmus durchgeführt und sind immer ein Erfolg. Der neueste Anlass der engagierten Gruppen aus der Ennetsee-Gemeinde reihte sich in diese Tradition ein. «D‘Ana Log gaht digital» lautet das diesjährige Motto. Auch zur Nachmittagsvorstellung und zur Abendaufführung am Samstag fanden sich die Gäste in Scharen im Lorzensaal ein. «Dieser Anlass bietet natürlich ebenfalls die Möglichkeit zu Begegnungen», sagte Bircher am Freitag vor Beginn der Aufführung.

Einige der Riegen hatten nach den Sommerferien mit den Proben für ihre Auftritte begonnen. Andere starteten sogar schon früher. Was dabei herauskam, war in jedem Fall sehr beeindruckend. Das Ganze sei aber nicht zuletzt auch ein Verdienst der für die Koordination des ganzen Projekts verantwortlichen Trudi Werder. «Das Organisationskomitee hatte seine erste Sitzung bereits im vergangenen April», verdeutlichte die Präsidentin. Rund 1000 Helferstunden wurden für die Vorbereitungen des Anlasses sowie dessen Durchführung geleistet. Nein, freiwillige Helfer zu finden sei nicht immer einfach, bestätigte die Vereinsvorsitzende.

Ana Log stiess auf einiges Interessantes

Rund 570 Mitglieder – davon 309 Kinder und Jugendliche – zählt der Verein heute. Zu Anfang zeigten die Kleinen eindrücklich, wie man vor Publikum aufzutreten hat. Bemerkenswert, wie anmutig die 5- bis 6-jährigen Geräteturner sich in ihrem «Märchentraum» präsentierten. Zu begeistern wussten auch die «Mukis» und «Vakis» (Mütter oder Väter mit Kind), die zu John Farrars «You’re The One That I Want» einen «Waschtag» inszenierten. Einen modernen Waschtag, denn für die Akteure galt es, die technische Wandlung der letzten Jahrzehnte turnerisch auf die Bühne zu bringen.

Ana Log alias Luzia Küng, die den Abend souverän moderierte, war nämlich gerade auf dem Weg ins digitale Zeitalter und stiess da auf allerlei Interessantes. So hüpften und tanzten die bewegungshungrigen Zwerge zu den Sounds, andere balancierten, schlugen Purzelbäume und Räder oder wirbelten sogar mit Flickflacks über die Bühne. Selbstbewusst schwangen sich die Grösseren über die Schwedenkästen und hechteten mutig auf die Matten.

Was mit harter Arbeit und viel Zeit erreicht werden kann, zeigten dann später die Aktiv- und Frauen-Riegen. Sie präsentierten sportliche Vorführungen an den Geräten und fetzige Aerobic-Choreografien.