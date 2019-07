In Cham ist nun Fitness unter freiem Himmel möglich

Im Hirsgarten in Cham steht der Bevölkerung neu eine Outdoor-Fitnessanlage zur Verfügung. In einmaliger Umgebung mit Blick auf See und Berge können Sportbegeisterte sowie -einsteiger an verschiedenen Geräten gezielt Kraftübungen machen. Mit der Outdoor-Anlage möchte die Einwohnergemeinde Cham nicht nur ihre vielfältige Sport-Infrastruktur ergänzen, sondern auch die Bewegungsförderung im öffentlichen Raum stärken.