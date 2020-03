In Hünenberg braucht es anscheinend keine gemeindliche Nachbarschaftshilfe Mit Ablauf der dreijährigen Projektphase hat die Gemeinde «Hallo Nachbar!n» beendet.

Den Briefkasten leeren oder die Pflanzen giessen: Nachbarschaftshilfe kann in vielen Bereichen stattfinden. In Hünenberg wurde vor drei Jahren das Projekt «Hallo Nachbar!n» lanciert, um Begegnungen zu schaffen und den Austausch zu fördern. Der Gemeinderat hat dafür 37 000 Franken gesprochen, 20 000 stammen aus einem Nachlass.

Amtsleiter Christian Bollinger. Bild:PD

Wie in der aktuellen Ausgabe des Gemeindehefts «Einblicke» zu lesen ist, wurde das Projekt per Ende letzten Jahres offiziell beendet. Der Projektleiter Christian Bollinger erklärt weshalb: «Die Nachfrage nach einer koordinierten Nachbarschaftshilfe in Hünenberg ist nicht vorhanden.» Der Gemeinderat äusserte sich bereits an der Gemeindeversammlung im letzten Sommer ähnlich zu diesem Thema. Das Grüne Forum reichte eine Interpellation ein, unter anderem mit der Frage, wie die Resonanz auf dieses Projekt ausfalle. Die Antwort lautete, dass das Thema inhaltlich ein wichtiges Anliegen sei, aber: «Viele Hünenbergerinnen und Hünenberger haben immer wieder erwähnt, dass eine spezielle Förderung der Nachbarschaft in unserem Dorf nicht notwendig sei.» Christian Bollinger, Leiter der Abteilung Soziales und Gesundheit, formuliert es auf Anfrage ähnlich: «Die Nachbarschaft wird direkt gelebt.» Er hat ausserdem festgestellt, dass die Hünenberger sich für dauerhafte Unterstützung professionelle und kostenpflichtige Hilfe leisten würden. In der Gemeinde gebe es allerdings durchaus Eigeninitiative und Gruppen, die das Thema Nachbarschaftshilfe weiterverfolgen würden. Ob das daran liege, dass die Bevölkerung durch das Projekt dafür sensibilisiert worden sei, könne er nicht sagen.

Nachbarschaftspflege wird wichtiger

Die Gemeinde könne dem Projekt dennoch einiges abgewinnen. «Vor allem, dass die Nachbarschaftshilfe immer wichtiger wird», führt Bollinger aus. Die Verwandtschaft wohne nicht mehr immer in direkter Umgebung und könne einspringen, begründet er. Enttäuscht darüber, dass das Projekt beendet wurde, zeigt man sich von Gemeindeseite her nicht, denn:

«Schliesslich ist es schön, dass vieles bereits so gut klappt ohne koordinierende Strukturen.»

Dass in Zukunft eine andere Form der Nachbarschaftshilfe eingeführt werde, sei möglich. «Je nachdem, ob der Bedarf besteht», erläutert der Abteilungsleiter.

Das Grüne Forum hatte in seiner Interpellation beispielsweise auf das Kiss-Modell («Keep it small and simple») verwiesen, wie es in Cham und in der Stadt Zug genutzt wird. Bei dieser Form der Nachbarschaftshilfe werden die geleisteten Stunden als Zeitgutschriften vermerkt, welche die helfende Person bei Bedarf dann selber beziehen kann. In seiner Antwort im Sommer zeigte sich der Gemeinderat diesem System gegenüber allerdings skeptisch. Unter anderem deshalb, weil er nachbarschaftliche und freiwillige Hilfe zwar als wichtig erachte. Aber eine «Vergütung, gleich welcher Art, ökonomisiert das Soziale und ist eigentlich nicht sinnvoll».

Beibehalten will die Gemeinde aber sicherlich das Motto, unter dem das Projekt stand: «Hallo Nachbar!n». Denn jenes sei gut angekommen. «Dieser persönliche Aspekt wurde sehr geschätzt», betont Bollinger.