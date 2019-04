In Hünenberg können Mängel per Whatsapp gemeldet werden Die Gemeinde Hünenberg reagiert auf den digitalen Wandel. Ob defekte Strassenbeleuchtungen oder beschädigte Strassen. Neu kann das via App gemeldet werden. Und neu gibts auch eine eigene Facebookseite.

Kann über Whatsapp und Facebook kontaktiert werden: Die Gemeinde Hünenberg. (Bild: AP Photo/Martin Meissner)

(haz/pd) Die Gemeinde Hünenberg bietet Ihnen neu einen Gratis-Infodienst per Whatsapp an. Interessierte speichern die Nummer 079 633 12 32 auf ihrem Mobiltelefon und können so Mitteilungen/Anregungen etc. (z.B. defekte Strassenlampe, Scherben auf dem Trottoir, Mängel an einem Robidog) schnell und einfach an die Gemeinde weitergeben.

Moderne Menschen stillen ihr Informationsbedürfnis gern im Internet, vor allem über die sozialen Medien wie Facebook. Diesem Bedürfnis will die Gemeinde Hünenberg Rechnung tragen, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde heisst. Mit unserer Facebookseite «Gemeinde Hünenberg» informieren wir Sie laufend über wichtige Termine und Anlässe in Hünenberg. Sie können sich auch über die Facebookseiten «Kultur Hünenberg», «Bibliothek Hünenberg», «Ludothek Hünenberg» und «Musikschule Hünenberg» laufend informieren oder die Seiten auch abonnieren.